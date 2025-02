Bergbauernpreis 2025: Drei Familien für ihre Verdienste geehrt

Von: luk

Bozen – Der Südtiroler Bauernbund hat auf seiner Landesversammlung drei Bergbauernfamilien für ihre besonderen Leistungen mit dem Bergbauernpreis 2025 ausgezeichnet. Die Preisträger sind die Familien Seehauser aus Freienfeld, Grassl aus St. Leonhard in Passeier und Oberlechner aus Mühlwald.

Die Familien bewirtschaften unter schwierigen Bedingungen ihre Höfe, tragen zur Erhaltung der Kulturlandschaft bei, erzeugen erneuerbare Energie und engagieren sich ehrenamtlich. „Mit dem Bergbauernpreis machen wir ihre oft unterschätzte Arbeit sichtbar“, betonte SBB-Landesobmann Daniel Gasser. Auch Raiffeisenverbands-Obmann Herbert von Leon würdigte die Leistungen der Bergbauern und unterstrich die Bedeutung der Genossenschaften für ihre wirtschaftliche Zukunft.

Die ausgezeichneten Höfe vereinen Milchwirtschaft, Almwirtschaft und nachhaltige Energiegewinnung. Sie investieren in moderne Betriebsstrukturen, setzen auf Direktvermarktung und bewahren zugleich traditionelle Bewirtschaftungsmethoden. Alle Preisträger engagieren sich zudem aktiv in der Dorfgemeinschaft und in Vereinen.