Bezirksversammlung des Wirtschaftsverbandes hds

Marling – „Ortsentwicklung gehört zu unseren Prioritäten, um lebendige, lebenswerte und attraktive Ortschaften in Bezirk zu sichern und garantieren“, betonte Adi Erlacher, der Bezirkspräsident des Wirtschaftsverbandes hds, bei der diesjährigen Bezirksversammlung Burggrafenamt, die vor Kurzem in der Kellerei Meran Burggräfler in Marling stattfand. Wirtschaftstreibende aus dem gesamten Bezirk haben daran teilgenommen.

Der hds berichtet: „Erlacher sprach auch über den aktuellen Arbeitskräftemangel und die Zusammenarbeit mit den Schulen vor Ort. Er informierte über das neue Pilotprojekt, das gemeinsam mit dem Nachbarbezirk Vinschgau durchgeführt wird. Es handelt sich um eine innovative App für die Betriebe, die Effizienz steigt, Arbeitsabläufe optimiert und Kunden langfristig bindet. Dank neuer Medien und Instrumente kann die Reichweite entsprechend gesteigert werden.“

„hds-Präsident Philipp Moser informierte in seiner Begrüßung über die Tätigkeit des Verbandes und betonte, dass dank der Südtiroler Handelspolitik der vergangenen Jahrzehnte der Sektor noch gut dastehe und die Nahversorgung in allen Orten garantiert sei. Es müsse weiterhin in diese Richtung gemeinsam mit der Politik gearbeitet werden – auch gemeinsam mit den Tourismusvereinen. hds-Vizepräsident Sandro Pellegrini berichtete hingegen über die laufenden Verhandlungen zum neuen territorialen Zusatzvertrag, nachdem der neue gesamtstaatliche Kollektivvertrag erst vor kurzen unterzeichnet wurde“, so der hds.

Der hds weiterhin: „Im Mittelpunkt der Bezirksversammlung stand das Thema Digitalisierung und wie diese vor allem Handelsbetriebe stärken kann. Gastreferentin und Fachfrau Tatjana Finger, Vorstandsmitglied der Werbefachleute Target im hds, stellte das Paket „Go digital!“ vor. Dieses sieht maßgeschneiderte Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen vor, wenn es darum geht, gezielte Online-Instrumente in der betrieblichen Tätigkeit einzusetzen.“

Abgeschlossen wurde die diesjährige Bezirksversammlung mit der Ehrung langjähriger hds-Mitglieder im Bezirk. Prämiert wurden folgende Betriebe bzw. Mitglieder für 50 Jahre Mitgliedschaft: Christanell Metzgerei Kg aus Naturns. Für 40 Jahre Mitgliedschaft: Illmer Karl GmbH aus Lana, Alois Kaufmann und Theiner Kg aus Meran. Für 30 Jahre Mitgliedschaft: C&C Euromarkt GmbH aus St. Leonhard in P., Delikatessen Rubner Kg und Werbecompany Ohg aus Meran sowie Rottensteiner Paul aus St. Pankraz.