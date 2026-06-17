Der Raiffeisenverband Südtirol zieht um

Von: mk

Bozen – Nach über 60 Jahren am Verbandssitz in der Raiffeisenstraße 2 in Bozen übersiedelt der Raiffeisenverband Südtirol am 22. Juni 2026 in das Interimsquartier in Bozen Süd, Thomas-Alva-Edison-Straße 11/4. Damit ist der Weg frei für eine umfassende energetische Sanierung des bestehenden Gebäudes im Zentrum von Bozen.

„Nach über 60 Jahren, in denen das Gebäude anfangs als Sitz der Landwirtschaftlichen Genossenschaften und später als Sitz des Raiffeisenverbandes Südtirol genutzt worden war, schwingt mit diesem Umzug auch Wehmut mit“, blickt Herbert Von Leon, Obmann des Raiffeisenverbandes, auf die vergangenen Jahre zurück. „Die Entscheidung für eine Kernsanierung statt eines Neubaus im Zentrum von Bozen ist bewusst gefallen, um sparsam mit Ressourcen umzugehen.“

Das in die Jahre gekommene Gebäude in der Raiffeisenstraße 2 wird in den kommenden Jahren kernsaniert und erweitert. Der Verbandssitz des Raiffeisenverbandes Südtirol in Bozen ist weit mehr als nur ein Verwaltungsgebäude. Er ist das organisatorische Zentrum der gesamten Südtiroler Raiffeisen- und Genossenschaftsbewegung in Südtirol und eng mit deren historischer Entwicklung verbunden.

1960 erfolgte die Fusion des Verbandes der Raiffeisenkassen mit dem Landesverband der Südtiroler Landwirtschaftlichen Genossenschaften. Aus dieser Fusion entstand der heutige Raiffeisenverband Südtirol, dessen Gründungssitz sich seitdem in Bozen befindet. Das Raiffeisenhaus Bozen spielte eine wichtige Rolle in der Entwicklung der Raiffeisenorganisation. So fand dort am 14. Juni 1973 die Gründungsversammlung der damaligen „Raiffeisen Zentrale Südtirol AG“ statt, der heutigen Raiffeisen Landesbank Südtirol.

Heute ist der Raiffeisenverband der größte genossenschaftliche Dachverband Südtirols. Er vertritt 367 Genossenschaften aus den Sparten des Kreditwesens, der Landwirtschaft, Energie, Konsum, Soziales, Wohnbau und Dienstleistungen. Vom Verbandssitz aus werden die Interessenvertretung, Revision, Beratung für Bereiche wie Steuern, Personal und Recht, Aus- und Weiterbildung sowie zahlreiche Dienstleistungen für die Mitgliedsgenossenschaften koordiniert.

„Der Umzug für unsere 214 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellt einen großen logistischen Aufwand dar“, unterstreicht Generaldirektor Christian Tanner. „Für unsere Mitglieder, Kundinnen und Kunden ist unser Interimsquartier in Bozen Süd gut erreichbar.“

Gemeinsam mit dem Raiffeisenverband zieht auch die RIS Kons GmbH in das neue Gebäude in der Thoma-Alva-Edison-Straße 11/3 um und unterstützt die Raiffeisenkassen und die Raiffeisen Landesbank ab dem 29. Juni von dort aus. Nach dem Umbau zieht auch der IT-Dienstleister mit seinen über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zurück in das Raiffeisenhaus.

Die gemeinsame neue Adresse lautet Thomas-Alva-Edison-Straße 11 in Bozen.