Ein Festival neuer Ideen bei TEDxBozen

Von: luk

Bozen – TEDxBozen hat über 500 begeisterte Zuschauer in die Messe Bozen gelockt, die einen inspirierenden Abend voller neuer Ideen, Emotionen und Erkenntnisse erleben durften.

Unter dem Thema “What if? – Die Kraft der Entscheidungen” bot das Event eine Bühne für renommierte Speaker, die aus verschiedenen Perspektiven über die Bedeutung von Entscheidungen im Leben referierten.

Das Team rund um Patrick Perathoner, Ilaria Marcolini und Alessandro Longo sowie 40 engagierten Freiwilligen machten das Event zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Der erste Speaker des Abends, Michele Superchi, Vice President bei BEAUTYSTREAMS, erläuterte eindrucksvoll, wie große, globale Marken langfristige Trends im Beauty- und Lifestyle-Sektor setzen. Als Experte für Marktanalyse und gesellschaftliche Trends gab er spannende Einblicke, wie Unternehmen ihre Innovationskraft strategisch nutzen.

Milena Glimbovski, Gründerin des ersten verpackungsfreien Supermarktes “Original Unverpackt”, sprach über die Bedeutung von Vertrauen in sich selbst und in die Gemeinschaft. Ihre Botschaft war Nachhaltigkeit beginnt im Kleinen und kann durch das Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten und die Unterstützung von Nachbarn und der Gemeinschaft umgesetzt werden.

Ein wissenschaftlicher Höhepunkt war der Vortrag von Miroslav Gasparek, CEO von Sensible Biotechnologies. Er führte das Publikum tief in die Welt des mRNA-Engineering ein und zeigte, wie diese Technologie die Zukunft der Medizin und der Impfstoffe prägen wird.

Der Vortrag von Antonio Viganò, Regisseur und Gründer des „Teatro la Ribalta“, gehörte zu den bewegendsten Momenten des Abends. Viganò forderte das Publikum auf, die eigenen Vorurteile und Stigmata gegenüber anderen zu hinterfragen. Seine berührenden Worte zur Inklusion und die Kraft des Theaters, gesellschaftliche Grenzen zu überwinden, hinterließen einen bleibenden Eindruck.

Christian Daniel, Global Head of AI Research bei Bosch, bot mit einer Live-Demonstration von Künstlicher Intelligenz einen packenden Blick in die Zukunft. Er erklärte anschaulich, wie KI bereits heute in Industrie und Alltag eingesetzt wird und welche Potenziale sich noch eröffnen.

Die Architektin und Stadtplanerin Paola Zanotto brachte das Publikum dazu, die urbane Welt aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Mit ihren Projekten zeigt sie, wie Städteplanung dazu beitragen kann, dass sich Menschen in urbanen Räumen sicherer, wohler und erholter fühlen. Ihre Arbeit in großen europäischen Hauptstädten sorgt für mehr Lebensqualität und Nachhaltigkeit in der Stadtentwicklung.

Den kraftvollen Abschluss bildete Nora Dejaco, Gründerin von Thrive+, die mit ihrem leidenschaftlichen Aufruf gegen Genderdiskriminierung die Bühne eroberte. Mit ihren klaren Worten und ihrer starken Botschaft zur Notwendigkeit einer feministischen Rebellion hinterließ sie einen bleibenden Eindruck und motivierte das Publikum, sich aktiv für Gleichberechtigung einzusetzen.

Moderatorin Dorotea Mader führte das Publikum gekonnt durch die Veranstaltung. Mit einer perfekten Mischung aus Visionen, Fachwissen und emotionalem Tiefgang wurde TEDxBozen 2024 zu einem unvergesslichen Ereignis, das Bozen für einen Abend ins Zentrum globaler Ideen und lokaler Innovation stellte.

Die verschiedenen Talks werden in Kürze auf dem offiziellen TED-Kanal und www.tedxbolzano.it zu sehen sein.