Elon Musk hat Auge auf Südtirol geworfen

Anwesen mitten in den Dolomiten

Der Formel-1-Pilot Charles Leclerc, die Moderatorin Michelle Hunziker, der Schlagzeuger von Pink Floyd, Nick Mason, oder auch der Sohn des Medienmoguls Rupert Murdoch, der 51-Jährige James Murdoch, um nur einige wenige zu nennen, sind prominente Gäste in Südtirol.

Wie Rai berichtet, hat nun kein Geringerer als Tesla-Chef Elon Musk ein Auge auf Südtirol geworfen. Der nicht ganz unumstrittene Milliardär will in St. Kassian in der Gemeinde Abtei umringt von prächtigen Dolomiten-Gipfeln ein Anwesen errichten. Seine Anlageberater haben zu einer international agierenden Architektengruppe Kontakt aufgenommen. Unklar ist, wie weit fortgeschritten das Projekt ist.

An Geld dürfte es dem Chef von Tesla und SpaceX nicht fehlen. Er kann rund 200 Milliarden US-Dollar aufbieten und gehört damit zu den reichsten Menschen der Welt.