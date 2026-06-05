„Eppan zeigt, was es kann“

Von: ka

Eppan – Mit „Eppan Produktiv“ wird die Eishalle zum Schaufenster der regionalen Wirtschaft und zum Treffpunkt für all jene, die sehen möchten, wie die Zukunft vor Ort entsteht.

Es gibt Messen, auf denen Produkte präsentiert werden. Und es gibt Veranstaltungen wie „Eppan Produktiv“, bei denen sichtbar wird, was ein Land im Innersten zusammenhält: Menschen, die anpacken. Betriebe, die investieren. Unternehmerinnen und Unternehmer, die Verantwortung übernehmen.

Mit der gestrigen Eröffnung von „Eppan Produktiv“ hat sich die Eishalle in St. Michael in einen Treffpunkt der regionalen Wirtschaft verwandelt. Drei Tage lang präsentieren 51 Aussteller/innen aus Eppan, Kaltern und darüber hinaus ihre Leistungen, Innovationen und Ideen. Was dabei entsteht, ist weit mehr als eine klassische Wirtschaftsschau. Es ist ein lebendiges Bild davon, wie vielfältig, leistungsfähig und zukunftsorientiert die heimische Wirtschaft ist.

Bereits zur offiziellen Eröffnung wurde deutlich, welche Bedeutung die Veranstaltung für die Region hat. Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft nutzten die Gelegenheit zum Austausch und zum Blick auf jene Unternehmen, die tagtäglich Wertschöpfung, Arbeitsplätze und Lebensqualität schaffen.

Bürgermeister Lorenz Ebner brachte die Bedeutung der Veranstaltung auf den Punkt: „Eppan Produktiv macht sichtbar, was unsere Gemeinde auszeichnet: engagierte Menschen, starke Betriebe und viel Innovationskraft.“

Landesrat Luis Walcher unterstrich die Bedeutung solcher Veranstaltungen für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes: „Messen wie Eppan Produktiv zeigen eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit unserer Betriebe. Sie schaffen Sichtbarkeit für das heimische Unternehmertum und stärken das Bewusstsein für die Bedeutung von Handwerk, Handel und regionaler Wertschöpfung.“

Auch OK-Chef Lukas Walcher sieht die Wirtschaftsschau als Bühne für die Leistungsfähigkeit der Region: „Eppan wird zum Schaufenster für Südtirols Wirtschaft – erleben Sie die Vielfalt unserer Aussteller aus dem ganzen Land!“ Bereits im Vorfeld hatte er die Veranstaltung als Einladung verstanden, Wirtschaft nicht nur zu betrachten, sondern zu erleben.

Dass die Wirtschaftsschau überhaupt in dieser Form stattfinden kann, ist das Ergebnis einer breiten Zusammenarbeit. Der Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister (lvh.apa), der hds unione, der HGV und der Südtiroler Bauernbund haben gemeinsam eine Plattform geschaffen, die Branchen, Betriebe und Menschen zusammenbringt.

lvh-Präsident Martin Haller betonte bei der Eröffnung die besondere Rolle des Handwerks: „Wir bringen Südtirols Betriebe in Eppan zusammen, um gemeinsam Qualität und Leidenschaft für das Handwerk zu feiern.“

Für Philipp Oberrauch, Obmann der Raiffeisenkasse Überetsch steht dabei vor allem die regionale Wertschöpfung im Mittelpunkt: „Eppan Produktiv zeigt eindrucksvoll, wie stark und vielseitig unser lokales Handwerk ist. Als Raiffeisenkasse unterstützen wir diese Leistungsträger unseres Tätigkeitsgebietes aus voller Überzeugung.“

Die Wirtschaftsschau versteht sich bewusst als Leistungsschau der Region. Besucherinnen und Besucher erhalten Einblicke in Produkte, Dienstleistungen und Innovationen, können mit Unternehmerinnen und Unternehmern ins Gespräch kommen und erleben, wie viel Know-how direkt vor der eigenen Haustür vorhanden ist. Ergänzt wird die Ausstellung durch ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Schülervormittag, Beratungsangeboten, Kinderprogramm, Showcooking und zahlreichen weiteren Attraktionen.

Getragen wird „Eppan Produktiv“ von zahlreichen Partnern und Unterstützern. Dazu zählen die Raiffeisenkasse Überetsch, die Gemeinde Eppan, die Selectra AG, die Autonome Provinz Bozen, die Karl Pichler AG, die Baustoffe Terzer GmbH, die Gerryland KG, die Ramoser Holz GmbH, die Brillux GmbH & Co. KG, die Varesco GmbH, die iDM Energiesysteme Italia Srl sowie die Seppi M. AG.

Noch bis Sonntag zeigt Eppan, was die regionale Wirtschaft ausmacht: Innovationskraft, Qualität, Unternehmergeist – und die Überzeugung, dass wirtschaftlicher Erfolg dort entsteht, wo Menschen gemeinsam an einer starken Zukunft arbeiten.

Weitere Informationen zur Veranstaltung und zum Programm gibt es unter: www.lvh.it/eppan.