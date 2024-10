Von: mk

Bozen – Südtirols Konditoren im Wirtschaftsverband hds haben im Rahmen der diesjährigen Fachmesse „Hotel“ die erste Südtiroler Qualitätsprüfung für handwerklich hergestellten Panettone durchgeführt.

„Der Panettone ist einfach ein zeitloser Klassiker. Diesen wollten wir heuer in den Mittelpunkt stellen und handwerklich hergestellte Produkte erstmals prämieren“, erklärt dazu der Präsident der Konditoren im hds, Paul Wojnar.

13 Südtiroler Konditoreien und Bäckereien haben ihren handwerklich hergestellten Panettone zur Qualitätsprüfung eingereicht. Die teilnehmenden Konditoreien sowie Bäckereien konnten jeweils drei Panettoni mit kandierten Früchten und ohne Glasur für den Wettbewerb einreichen. Geprüft wurde die Qualität des klassischen Gebäcks anonym von einer unabhängigen Jury im Zuge mittels einer Blindverkostung.

Das Qualitätssiegel in Gold wurde nicht verliehen. Silber ging an die Konditorei Karin aus Bozen, an die Konditorei/Café Prenn aus Sterzing, an Birgit Patisserie aus Toblach sowie an die Bäckerei/Konditorei Gatterer aus Kiens. Bronze an die Konditorei Klaus aus Bozen, an die Konditorei Heiss aus Milland/Brixen, an die Konditorei Peter aus Bozen sowie an die Bäckerei Patauner inser Brot aus Siebeneich/Terlan.

Am Ende zeigte sich Präsident Wojnar erfreut über die rege Teilnahme und die gebotene Qualität: „Auch diesmal konnten unsere Betriebe ihr Können und ihre handwerkliche Professionalität unter Beweis stellen!“.

Bei der Verleihung zeigten zudem die Konditorlehrlinge der Landesberufsschule E. Hellenstainer in Brixen ihr Können beim Modellieren und Garnieren der köstlichen Kunstwerke.