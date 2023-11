Europäisches Parlament der Unternehmen: Eine Chance, mitzugestalten

Brüssel/Bozen – Heute haben sich Unternehmerinnen und Unternehmer aus ganz Europa im Plenarsaal des Europäischen Parlaments in Brüssel zum Europäischen Parlament der Unternehmen versammelt. Dieses wurde bereits zum sechsten Mal von Eurochambres, dem Dachverband der europäischen Kammerorganisationen, organisiert. Die Südtiroler Unternehmen wurden von Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen und Eurochambres-Vizepräsident, vertreten.

Das Europäische Parlament der Unternehmen ist die größte Veranstaltung auf EU-Ebene, die es Unternehmer/innen ermöglicht, zur Sprache zu kommen. Es stellt für sie eine einzigartige Chance dar, direkt mit hochrangigen Vertreter/innen der Europäischen Union zu debattieren und im Rahmen von Beschlüssen, Vorschläge und Anregungen an die Europäische Politik einzubringen. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte das Europäische Parlament der Unternehmen zuletzt im Jahr 2018 stattgefunden.

„Das Europäische Parlament der Unternehmen ist eine einzigartige Veranstaltung für ein besseres Verständnis und den direkten Austausch zwischen Wirtschaft und Politik auf europäischer Ebene. Gerade in Zeiten mit globalen wirtschaftlichen Herausforderungen ist es wichtig, dass Unternehmer/innen die EU-Politik direkt auf ihre Anliegen und Probleme ansprechen können“, erklärt Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen und Vizepräsident von Eurochambres.

Beim heutigen Zusammentreffen wurde in drei thematischen Sitzungen abgestimmt. Im Fokus standen Themen, die die Wirtschaft aktuell besonders beschäftigen: Fachkräfte für den Binnenmarkt, die Energiekrise und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der EU. Zu Beginn einer jeden Sitzung gab es eine Einführung durch den jeweils zuständigen EU-Kommissar oder den zuständigen Ausschussvorsitzenden des Europäischen Parlaments.

Darauf folgte eine Aussprache im Plenum, bei welcher die Mitglieder des Europäischen Parlaments der Unternehmen zu Wort kamen und eine anschließende Abstimmung, bei der sich die Unternehmerinnen und Unternehmer zu entscheidenden Fragen des jeweiligen Themenblocks positionieren konnten. Die Abstimmungsergebnisse werden auch in die Positionen von Eurochambres gegenüber den EU-Institutionen und allgemein in die Arbeit des Dachverbandes einfließen.

In seinem Beitrag betonte Michl Ebner die Wichtigkeit von Investitionen in erneuerbare Energien: „Um die Energieziele Europas zu erreichen, muss nicht nur jedes Land den eigenen Energiemix so festlegen, dass die effektivsten und effizientesten Lösungen genutzt werden, sondern es muss auch auf europäischer Ebene ein Gleichgewicht zwischen Wirtschaftswachstum, sozialem Wohlstand und Sicherheit angestrebt werden.“

Die Anzahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus den einzelnen EU-Staaten am Europäischen Parlament der Unternehmen entspricht der Anzahl der jeweiligen Europaabgeordneten aus diesem Land. Das Europäische Parlament der Unternehmen fand im Plenarsaal des Europäischen Parlaments in Brüssel statt.