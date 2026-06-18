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Südtiroler Tourismuskasse (STK) stellt neue Website vor:

“Familien besonders unterstützen”

Donnerstag, 18. Juni 2026 | 16:38 Uhr
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Von: luk

Bozen – Die Südtiroler Tourismuskasse (STK) ist die zentrale Anlaufstelle für Beschäftigte und Unternehmen im Tourismussektor. Sie unterstützt ihre Mitglieder finanziell bei der Kinderbetreuung, fördert die berufliche und persönliche Weiterbildung und erstattet Betrieben das Schul- und Krankengeld ihrer Lehrlinge.

Vor kurzem hat die bilaterale Körperschaft STK ihren Auftritt rundum erneuert. Mit frischen Farben und einem neuen Design präsentieren sich das Logo und das gesamte Corporate Design nun aktuell und zeitgemäß. Überarbeitet wurde auch die Website. Übersichtlich aufgebaut und nach den Bedürfnissen der Mitglieder gegliedert, kommen die Nutzer nun schneller zu den gewünschten Inhalten. Bereits auf der Startseite können die unterschiedlichen Rückvergütungsansuchen ausgewählt werden.

Neu ist auch, dass die Anträge nur mehr online getätigt werden können. In einem Antragstool werden alle Daten eingegeben und die nötigen Unterlagen hochgeladen. „Pro Rückvergütungsart muss nur mehr ein Antrag ausgefüllt und gestellt werden. Damit schaffen wir für unsere Mitglieder eine zeitgemäße Form der Antragsstellung und erleichtern und beschleunigen gleichzeitig die Bearbeitung des Ansuchens“, freut sich STK-Präsident Nils Demetz über die überarbeitete Website und ihre technischen Neuerungen.

Neuerungen bei Rückvergütung

Mitglieder der Südtiroler Tourismuskasse können sich auch über höhere Beträge bei Vergütungen freuen. So wurde der Beitrag für die Sommerbetreuung von Kindern auf max. 500 Euro erhöht. Im Jahr 2027 kommt eine neue Vergütung dazu und Eltern können um einen Beitrag für Studiengebühren ihrer Kinder ansuchen. „Ein besonderes Anliegen ist es uns, Familien zu unterstützen und wir freuen uns, dies auch in Zukunft mit neuen Maßnahmen zu ermöglichen“, so STK-Vizepräsidentin Ulrike Egger.

Gemeinsam Zukunft gestalten

Neben der finanziellen Unterstützung ihrer Mitglieder engagiert sich die STK für die Stärkung und Weiterentwicklung des Gastgewerbes in Südtirol. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die gezielte Förderung junger Menschen gelegt. Mit Investitionen in Ausbildung, berufliche Perspektiven und Arbeitssicherheit trägt die STK dazu bei, die Zukunft der Branche nachhaltig zu gestalten.

Die Südtiroler Tourismuskasse (STK) ist eine bilaterale Körperschaft und wurde 1993 vom Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) und den Fachgewerkschaften ASGB-Handel/Gastgewerbe, AGB-CGIL/Lhfd-Filcams, SGBCISL-Fisascat sowie SGK/UIL-UILTuCS ins Leben gerufen. Die Förderung gemeinsamer Interessen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, sowie Unternehmerinnen und Unternehmern im Gastgewerbe ist das Ziel dieser Einrichtung. Mehr zur Südtiroler Tourismuskasse und ihrem umfangreichen Leistungspaket unter www.stk-cta.it.

Bezirk: Bozen

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