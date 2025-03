Filmförderung: 2024 wurden 29 Produktionen finanziert

130 Drehtage in Südtirol - 9,1 Millionen Euro generiert

Von: mk

Bozen – 2024 wurden in Südtirol 130 Drehtage absolviert, 29 von 49 eingereichte Filmproduktionen mit 4,5 Millionen Euro finanziert und damit ein Ausgabenvolumen in Südtirol von 9,1 Millionen Euro generiert. Das sind einige der wichtigsten Daten, die aus dem Jahresbericht der von IDM betreuten Filmförderung Südtirols hervorgehen. Der Wirtschaftslandesrat Marco Galateo hat die Bilanz am 25. März der Landesregierung vorgelegt.

“Ich bin sehr zufrieden mit den erreichten Zielen. Die Filmproduktionen weisen eine hohe Qualität auf und haben dem Land Südtirol auch zu Bekanntheit auf der gesamtstaatlichen und internationalen Bühne verholfen, wie zum Beispiel durch den Film Vermiglio”, betonte Galateo. Es hätte zahlreiche Produktionen gegeben, die sich auch ökonomisch positiv auf Südtirol ausgewirkt hätten.

2024 wurden ELF Südtiroler Projekte finanziert

Von den 29 finanzierten Projekten stammen 19 aus Italien und davon wiederum ELF aus Südtirol. Bei acht Filmen handelt es sich hingegen um deutsche, bei zwei um österreichische Produktionen. Weiters seien 23 Veranstaltungen organisiert worden, darunter die Film-Konferenz in Brixen, verschiedene Workshops und Masterclass-Veranstaltungen sowie 13 Reisen für Südtiroler Produzentinnen und Produzenten.

Die Südtiroler Filmförderung hat weiters die kostenlose Beteiligung junger Talente sowie die Unterstützung bei internationalen Initiativen und das neue Weiterbildungsprogramm ermöglicht. Es handelt sich um das “MASO #1 – Short Film Training Programme”, das auf Initiative der IDM Film Commission und in Zusammenarbeit mit dem Bozner Film Festival, der Abteilung Kultur sowie weiteren 13 international tätigen Partnern, entwickelt wurde.