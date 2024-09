Financial Empowerment für Frauen

Von: mk

Bozen – Was bedeutet es, finanziell eigenständig zu agieren? Seine Finanzen selbst in die Hand zu nehmen, für den Ernstfall vorzusorgen und aktiv das eigene Geld zu vermehren? Der voll besetzte Pavillon des Raiffeisenverbandes Südtirol bewies am gestrigen Abend, dass Wissen um finanzielle Eigenständigkeit für Frauen ein stark gefühltes Thema ist. Geladen hatten die Volkshochschule Südtirol und der im Raiffeisenverband Südtirol angesiedelte Arbeitskreis „Frauen in der Führung von Genossenschaften“. Den mitreißenden Abend gestaltete die Finanzexpertin und Erfolgsautorin Susan J. Moldenhauer.

„Mir geht es darum, dass Sie alle mutig und selbstbewusst zur finanziellen Unabhängigkeit gelangen“, eröffnete Finanzwirtin, Autorin und Karrierecoach Susan J. Moldenhauer den gestrigen Abend im Pavillon des Raiffeisenverbandes. „Und der erste Schritt dazu ist, dass Sie „finanziell aufräumen“. Was ich damit meine? Machen Sie eine Bestandsaufnahme Ihrer eigenen finanziellen Situation, von der Überprüfung Ihrer Einnahmen und Ausgaben, der Erstellung eines Budgetplans sowie eines kritischen Blicks auf bestehende Geldanlagen und Versicherungen. Erst dann kann eine professionelle Finanzberatung helfen, eine individuelle Anlagestrategie zu entwickeln.“

Das strategische Herangehen zum Thema Geld war auch der Grund, dass die Volkshochschule Südtirol (VHS) und der im Raiffeisenverband angesiedelte Arbeitskreis „Frauen in der Führung von Genossenschaften“ das Thema finanzielle Sicherheit und Mut zu finanziellen wie beruflichen Zielen angehen wollten. „Wir haben gemerkt, dass Frauen sich tendenziell mit weniger Gehalt zufriedengeben und sich in Geldbelangen vielfach stark zurücknehmen,“ so die Direktorin der VHS Barbara Pixner. „Aber der Blick in die Zukunft zeigt – je früher wir unsere Finanzen in die Hand nehmen und uns durch Wissensvermittlung gut aufstellen, desto eher vermögen wir es, für später vorzusorgen. Daher informieren wir im VHS bereits seit fünf Jahren in unserer Veranstaltungsreihe „Frauen & Geld: let’s talk about money“ über das Sparen, Investieren und Vorsorgen. Dass wir nun in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis ‚Frauen in Führung in Genossenschaften‘ bzw. mit dem Raiffeisenverband Südtirol mit dem Vortrag von Susan J. Moldenhauer so viele Frauen ansprechen konnten, zeigt uns, wie aktuell und brisant das Thema Financial Empowerment ist.“

In die Kerbe von Selbstwert und beruflichen Ziele schlug die Vorsitzende des Arbeitskreises ‚Frauen in der Führung von Genossenschaften‘ Ursula Thaler: „Das Selbstvertrauen, sich in Gremienarbeit einzubringen, hängt stark mit der eigenen Einstellung zu den eigenen Fähigkeiten und beruflichen Zielen zusammen. Der Anteil weiblicher Mitglieder in den Führungsgremien der Raiffeisen-Genossenschaften hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich erhöht, auch bedingt durch das wachsende Interesse gut ausgebildeter Frauen an Führungspositionen. Wir im Arbeitskreis sind überzeugt davon, dass positive Vorbilder und die Selbstverständlichkeit, gewisse Themen anzusprechen, uns Frauen ermutigen. Daher auch unsere Begeisterung für die Zusammenarbeit mit dem VHS in der Austragung des Abends mit Finanzexpertin Susan J. Moldenhauer. Wir wollen aufzeigen, dass die Selbstbefähigung in Finanzbelangen und das sich Einbringen in Gremienarbeit auf guter Sensibilisierungsarbeit beruht. Wir möchten Frauen auf dem Weg dahin ermutigen und unterstützen.“ Moderiert wurde der Abend von VHS-Präsidentin Angelika Mayr Fischnaller.

Die Vortragende des Abends war Susan J. Moldenhauer, Finanzwirtin, Autorin, Karrierecoach und Strategiepiratin, die auf über 23 Jahre in der Finanzbranche zurückblickt. In Bozen baute sie thematisch die Brücke von der richtigen Haltung im Umgang mit Geld und Finanzen über den gesunden Selbstwert hin zum geschickten Verkaufen der eigenen Leistungen im Job. Dabei regte sie die über 170 anwesenden Frauen an, sich mit ihrer eigenen „Geldgeschichte“ auseinanderzusetzen. „Welche prägende Ersterfahrung hatten Sie mit Geld? Wie wurde in Ihrer Familie mit Geld umgegangen? Solche Überlegungen ermöglichen Rückschlüsse auf Ihren Umgang mit Geld und Ihre Glaubenssätze, und dort gilt es anzusetzen.“

Ein ganztägiger Workshop mit der Autorin des Buches „Kenne Deinen Wert“ rundet am heutigen Samstag das Wochenende mit Susan J. Moldenhauer ab.