Fünf Grundbuchsführende gesucht

Bozen – Für die Grundbuchämter Meran, Welsberg, Schlanders und Sterzing sucht das Land Grundbuchführende. Um Teilnahme am Stellenwettbewerb kann man sich bis 9. Juni bewerben.

Wer ein Studium der Rechtswissenschaften abgeschlossen hat und über die Befähigung zur Grundbuchführung sowie den Zweisprachigkeitsnachweis C1 (ehemals A) verfügt, für den hat die Landesverwaltung Stellenangebote parat: Die Landesabteilung Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster sucht für die Grundbuchämter Meran zwei und jene von Welsberg, Schlanders und Sterzing je einen Grundbuchführer oder eine Grundbuchführerin.

Um die Vollzeitstellen der VIII. Funktionseben unbefristet zu besetzen, hat die Landespersonalabteilung einen öffentlichen Wettbewerb ausgeschrieben. Für die fünf Stellen besteht kein Sprachgruppenvorbehalt. Eine über den Landesstellenwettbewerb erworbene Eignung ist in der Folge drei Jahre lang gültig.

Bewerbungen bis 9. Juni möglich

Die Wettbewerbsankündigung wurde auf den Webseiten des Landes zum Personal unter “Wettbewerbe” und im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Um Teilnahme am Wettbewerb kann bis zum 9. Juni 2023 (12.00 Uhr) im Landesamt für Personalaufnahme angesucht werden, und zwar entweder über die zertifizierte Mail-Adresse oder mittels normaler E-Mail an das Amt für Personalaufnahme beziehungsweise per Einschreibesendung.

Informationen:

www.provinz.bz.it/personal/themen/aufnahme-wettbewerbe-wettbewerbe.asp

Amt für Personalaufnahme, Bozen, Rittner Straße 13

Tel. 0471 412153 – Martina.Coviello@provinz.bz.it