„Gemeinsam Südtiroler Anliegen vertreten“

Von: mk

Rom – Eine starke Südtiroler Vertretung hat in diesen Tagen an der diesjährigen Generalversammlung des gesamtstaatlichen Dachverbandes Confcommercio in Rom teilgenommen. Die Südtiroler Wirtschaftsverbände hds und HGV waren mit einer Delegation vor Ort, um sich auf direktem Weg mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft sowie mit Kolleginnen und Kollegen aus dem gesamtstaatlichen Netzwerk auszutauschen.

Die jährliche Vollversammlung der Confcommercio gilt als eines der wichtigsten wirtschaftspolitischen Treffen Italiens. Im Mittelpunkt der Versammlung standen aktuelle Entwicklungen und Perspektiven für Handel, Dienstleistungen und Tourismus sowie die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Zudem wurden zentrale Herausforderungen wie Kaufkraft, Arbeitsmarkt und wirtschaftliche Rahmenbedingungen thematisiert.

„Die enge Vernetzung mit unserem Dachverband ist für uns von großer Bedeutung und ermöglicht es uns, als Brücke zwischen der lokalen Wirtschaft und gesamtstaatlicher Interessenvertretung zu fungieren“, betont hds-Präsident Philipp Moser. „So können wir zentrale Anliegen für unsere Sektoren in Südtirol auch auf gesamtstaatlicher Ebene einbringen und aktiv mitgestalten. Unsere Mitgliedsbetriebe sind Teil der großen Confcommercio-Familie und profitieren damit auch von Dienstleistungen, Abkommen und Initiativen, die der Dachverband auf gesamtstaatlicher Ebene durchführt. Dazu gehören auch verschiedene Konventionen, durch die unsere Betriebe konkrete wirtschaftliche Vorteile sichern können.“

Der Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) stellt in der Confcommercio durch Manfred Pinzger einen der Vizepräsidenten. „Auch für uns als HGV sind die Themen der Confcommercio auf nationaler Ebene wichtig, vor allem wenn ich an die Bars. Restaurants und Unterhaltungslokale denke. Sie tragen wesentlich dazu bei, dass das soziale Leben in unseren Dörfern und Tälern lebendig bleibt“, unterstreicht HGV-Präsident Klaus Berger.

Über Confcommercio

Der gesamtstaatliche Dachverband Confcommercio ist die größte Interessenvertretung von Unternehmen in den Sektoren Handel, Dienstleistungen und Tourismus in Italien. Er wurde 1945 gegründet und vertritt heute über 700.000 Unternehmen. Organisatorisch ist die Confcommercio als flächendeckendes Netzwerk aufgebaut – mit territorialen Verbänden und Fachorganisationen.