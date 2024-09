Gernot Psenner neuer Direktor im Haus der Familie

Von: luk

Ritten – Am morgigen 1. Oktober tritt Gernot Psenner seine neue Arbeitsstelle als Direktor im Haus der Familie an. Er folgt damit auf Elmar Vigl, der im Sommer seinen Abschied bekannt gegeben hat. 16 Jahre lang hat Gernot Psenner den Jugenddienst Bozen-Land als Geschäftsführer geleitet, war Lehrer und hat als Sozialpädagoge in der Schule gearbeitet. Er war in der Gastronomie tätig und ist Bürgermeister von Tiers.

Heiner Oberrauch, Präsident des Vereins „Haus der Familie“, wünscht dem neuen Direktor eine gute Weiterentwicklung des Hauses der Familie. Gernot Psenner bringe in vielen Bereichen Erfahrung mit, die das Rittner Bildungszentrum abdecke: in der Pädagogik, in der Verwaltung und Gastronomie.

Gernot Psenner kennt das Haus der Familie seit 25 Jahren als Referent: „Ich habe die persönliche Betreuung immer sehr geschätzt. Gemeinsam mit dem Team ist es mir wichtig, diese herzliche Atmosphäre weiterhin zu pflegen. Mit einer durchdachten Planung können wir noch intensiver auf unterschiedliche Zielgruppen eingehen –inhaltlich als auch gastronomisch“, sagt er.

Der bisherige Direktor Elmar wird Gernot Psenner nach Bedarf bis Weihnachten begleiten. Vigl war fast acht Jahre lang Direktor und führt jetzt den Gastronomiebetrieb der Ritten Arena.