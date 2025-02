Goldkäse für den besten Südtiroler Hofkäse

Von: luk

Bozen – Die Qualität der bäuerlichen Milchprodukte in Südtirol hat auch in diesem Jahr wieder beeindruckende Anerkennung gefunden. 31 Hofkäsereien nahmen mit 138 Produkten am Wettbewerb zur Prämierung der besten Milchprodukte teil, was einen neuen Rekord darstellt. Die Juryverkostung fand vergangenen Mittwoch im Haus der Tierzucht in Bozen statt.

In Südtirol gibt es derzeit 83 aktive Hofkäsereien, die ihre Milch direkt am Hof verarbeiten und vermarkten. Diese Betriebe sind nicht nur bedeutende Akteure in der heimischen Milchwirtschaft, sondern auch wichtige Botschafter der regionalen Qualität. Der Sennereiverband Südtirol sowie die Fachschulen für Landwirtschaft bieten den Produzenten ein praxisorientiertes Ausbildungs- und Beratungsangebot, um die Qualität der Produkte stetig zu verbessern.

Die Juryverkostung umfasste eine breite Auswahl an Käsesorten, Joghurt und Butter. Beurteilt wurden die Produkte nach einem internationalen Punkteschema, das Aussehen, Konsistenz, Geruch und Geschmack umfasst. 16 Käseexperten aus fünf Ländern, darunter erstmals auch Fachleute aus den Niederlanden und Ungarn, nahmen an der Verkostung teil. Der Sennereiverband Südtirol pflegt enge Verbindungen zu europäischen Hofkäserei-Organisationen, was diesen internationalen Austausch möglich machte.

Besonders hervorzuheben ist die hohe Produktvielfalt und die ausgezeichnete Qualität der eingereichten Produkte: 34 Produkte wurden mit der Bestnote „ausgezeichnet“ bewertet, 45 erhielten die Note „sehr gut“. Jede Hofkäserei erhielt ein detailliertes Bewertungsprotokoll mit den Kommentaren der Jury und der erreichten Punktzahl.

In jeder Produktkategorie wurde ein Sieger bzw. eine Siegerin gekürt. Ein Sonderpreis für besonders innovative und hochwertige Produkte wurde in diesem Jahr an Matthias Polig vom Burghof in Ratschings verliehen. Er erhielt die Auszeichnung für seine „Ziegenrolle Preiselbeere-Wacholder“.

Die höchste Ehre des Wettbewerbs, die Wandertrophäe „Goldkäse – Bester Südtiroler Hofkäse“, ging an den Hartkäse „Rims Riserva“ aus der Hofkäserei Englhorn von Alexander Agethle und Max Eller aus Schleis. Sie beerben damit Michele Valentin von der Hofkäserei Chi Pra in Badia, der die Trophäe zwei Jahre in Folge für seinen Hartkäse „Badia Riserva“ erhalten hatte.

Die Prämierung der Sieger und Siegerinnen fand am vergangenen Samstag im Rahmen der Salerner Käsetagung 2025 statt. Diese Tagung gilt als wichtiger Treffpunkt für Fachleute der handwerklichen Milchverarbeitung und wird von der Fachschule Salern sowie dem Sennereiverband Südtirol organisiert. Neben aktuellen Fachthemen zur Milchverarbeitung gab es einen Vortrag von Marc Albrecht Seidel, Geschäftsführer des Verbandes für handwerkliche Milchverarbeitung Deutschland, zur Produktpreisermittlung mithilfe der Vollkostenrechnung.

Den Abschluss der Tagung bildete die feierliche Prämierung der besten bäuerlichen Milchprodukte. Den Kategoriesiegern wurden von der Direktorin des Sennereiverbandes, Annemarie Kaser, Gutscheine für Laboruntersuchungen sowie ein Diplom überreicht. Zusätzlich erhielten die Sieger vom Direktor der Fachschule Salern, Martin Unterer, eine Geschenktasche mit bäuerlichen Produkten der Fachschule Salern. Der Gesamtsieger der Kategorien erhielt neben der Wandertrophäe auch einen Gutschein für die Teilnahme am Qualitätsprogramm Hofkäserei des Sennereiverbandes.

„Die hohe Qualität und Vielfalt der eingereichten Produkte zeigen eindrucksvoll, wie wichtig es ist, die handwerkliche Milchverarbeitung kontinuierlich zu fördern“, sagte Bertram Stecher, Berater für die Hofkäsereien. „Die Südtiroler Hofkäsereien sind nicht nur regional, sondern auch international ein Aushängeschild für handwerkliche Exzellenz. Dieser Wettbewerb ist ein schönes Beispiel dafür, wie sich Qualität und Innovation im Einklang mit Tradition entwickeln können.“

Die Prämierung der bäuerlichen Milchprodukte in Südtirol bleibt ein wichtiger Meilenstein zur Förderung der regionalen Milchwirtschaft und zur Anerkennung der hervorragenden Arbeit der Südtiroler Hofkäsereien.