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Generalversammlung der HGV-Ortsgruppe Gröden

Gröden: “Mobilität und WM 2031 im Fokus”

Freitag, 26. Juni 2026 | 15:44 Uhr
OV Gröden quer
hgv
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Von: luk

Wolkenstein – Im The Oswald Grand Hotel in Wolkenstein fand kürzlich die Generalversammlung der Ortsgruppe Gröden des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) statt. Ortsobmann Nils Demetz begrüßte die zahlreich erschienenen Mitglieder und rief die Gastbetriebe dazu auf, ihre Anliegen aktiv einzubringen. „Nur mit dem Feedback unserer Mitglieder können wir ihre Interessen bestmöglich vertreten“, betonte Demetz eingangs.

In seinem Tätigkeitsbericht ging der Ortsobmann auf aktuelle Themen der Ortsgruppe Gröden ein. Ein Schwerpunkt bleibt die Verkehrssituation auf den Dolomitenpässen. Demetz sprach sich für praktikable Lösungen aus, die den unterschiedlichen Gegebenheiten der einzelnen Gebiete Rechnung tragen. Weitere Themen waren der Umgang mit dem Tagestourismus sowie Maßnahmen gegen Wildcamping. Positiv hervorgehoben wurde die Rolle Wolkensteins als Vorreiter bei der Reglementierung des Wildcampings. Auch wichtige Zukunftsprojekte im Tal, darunter die Umfahrungsstraßen von Wolkenstein und St. Ulrich, sowie die eigene Arbeitsgruppe, welche an Maßnahmen zur Belebung des touristisch schwächer gewordenen Monats März arbeitet, wurden hervorgehoben.

Im Rückblick auf die Aktivitäten der Ortsgruppe verwies Demetz auf verschiedene Informationsveranstaltungen, den Austausch mit der Oberschule St. Ulrich zur Nachwuchsförderung, die Auseinandersetzung mit Cyberkriminalität im Tourismus sowie die Weiterentwicklung der Val Gardena Club Card für Einheimische und Mitarbeitende. Erfolgreich verlief auch die Beteiligung des HGV an der Gardenissima.

Gemeindereferent Ernest Derio Cuccarollo informierte über die laufenden Arbeiten zur geplanten Verkehrsberuhigung auf den Dolomitenpässen. In enger Zusammenarbeit zwischen den Grödner und den Gadertaler Gemeinden werde derzeit ein Konzept für eine verkehrsberuhigte Zone am Grödner Joch ausgearbeitet, das künftig auch auf andere Passstraßen übertragen werden könnte.

Erstmals stellte sich Daniel Stuflesser den Mitgliedern als neuer Obmann des HGV-Bezirkes Bozen und Umgebung vor. Er unterstrich die Bedeutung eines engen Austauschs mit den Betrieben, denn nur so könne der Verband die Interessen seiner Mitglieder wirkungsvoll vertreten.

HGV-Direktor Raffael Mooswalder nahm Stellung zur Positionierung des HGV in Bezug auf die erworbenen Rechte und unterstrich die Bedeutung verlässlicher Rahmenbedingungen für die touristischen Betriebe.

Ein weiterer Schwerpunkt war die Vorbereitung auf die Ski-Weltmeisterschaft 2031. Marta Covi, Operation Manager des Saslong Classic Club, bezeichnete die WM als große Chance für Gröden und betonte die wichtige Rolle der Beherbergungsbetriebe bei der erfolgreichen Durchführung der Veranstaltung.

Abgerundet wurde die Generalversammlung durch den Impulsvortrag „Vier Hotels als olympisches Dorf“ von Anna Lisa Preindl, Obfrau der HGV-Ortsgruppe Rasen/Antholz. Sie gewährte interessante Einblicke.

Bezirk: Bozen

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