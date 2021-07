hds wird Mitglied im Dachverband Stadtmarketing Austria

Bozen – Der hds – Handels- und Dienstleistungsverband Südtirol ist seit kurzem Mitglied im Dachverband Stadtmarketing Austria (www.stadtmarketing.eu). „Stadtmarketing Austria vereint seit 2009 knapp 70 Orts- und Stadtmarketing-Organisationen aus Österreich und Südtirol unter einem Dach und versteht sich als Kompetenzzentrum für vernetztes Denken im Orts- und Stadtmarketing“, erklärt hds-Präsident Philipp Moser.

In diesen Tagen fand in Vorarlberg die diesjährige „DenkwerkStadt“, das mehrtägige Event des Dachverbandes, statt, bei dem sich alles um das Thema Transformation drehte, die mit der Corona-Zeit einhergeht. Orte und somit der stationäre Handel sind mehr denn je gefordert, sich weiterzuentwickeln, um weiterhin in der Gunst der Besucher und Kunden zu bleiben. Dabei spielt die Digitalisierung eine große Rolle.

„Durch Jahrzehnte lang gesammeltes Knowhow, zahlreiche Best-Practice-Beispiele und äußerst professionell arbeitende Mitglieder des Dachverbandes bündelt sich hier im Dachverband die Kompetenz und Erfahrung rund um die Entwicklung und Organisation von Orten und Städten in Österreich und Südtirol“, so Moser. Mit der Mitgliedschaft kann der Verband nun auf die jahrelangen Erfahrungen zahlreicher Orts- und Stadtmarketingorganisationen in Österreich zurückgreifen und von der Zusammenarbeit und dem Netzwerk profitieren.

„Mit unserer Vision ‚Die Qualität des Lebensraumes Südtirol durch eine gezielte Wirtschaftsentwicklung der Orte und Städte steigern‘ verfolgen wir das Ziel, Kompetenzzentrum für die Entwicklung von Südtirols Orten, Dörfern, Innenstädten sowie Stadtviertel zu sein“, betont Präsident Philipp Moser. Dabei spielen über den Einzelhandel hinaus auch andere ortsrelevante Tätigkeiten in den Bereichen Gastronomie und Dienstleistungen eine wesentliche Rolle.