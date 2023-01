Hohe Energiepreise und Fachkräftemangel große Herausforderungen

Bozen – Südtirols Wirtschaft wird heuer vor allem mit großen Herausforderungen wie den hohen Energiepreisen und dem Fachkräftemangel konfrontiert sein. Die Handelskammer Bozen hat heute ihr Tätigkeitsprogramm 2023 den Südtiroler Medienvertreterinnen und -vertretern im Zuge einer Pressekonferenz vorgestellt.

„Die Zukunft der Wirtschaft und des sozialen Wohlergehens liegt in der Förderung der Jugendlichen und in der Bekämpfung des Fachkräftemangels. Die Handelskammer Bozen hat beschlossen, in diesem Bereich Verantwortung zu übernehmen und mit einem eigenen Talentcenter den Jugendlichen eine Orientierungshilfe bei der Berufswahl zu geben“, informiert Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen. Die Eröffnung des Talentcenters ist für den Juni dieses Jahres geplant.

Das Thema Jugend ist das heurige Jahresthema der Handelskammer. So stehen auch die drei Neujahrstreffs 2023 im Zeichen der Jugend. Diese finden morgen in der Firma duka in Brixen, am Montag, den 16. Januar in der Bäckerei Eisenstecken in Kaltern und am Mittwoch, den 18. Januar in der Firma Brida in Dorf Tirol statt. Beginn ist jeweils um 18.00 Uhr. Anmeldungen sind online möglich.

„Die steigenden Energiepreise, der Fachkräftemangel und die allgemeine Schwierigkeit, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu finden, belasten die Südtiroler Unternehmen zunehmend und wirken sich negativ auf die wirtschaftliche Entwicklung aus. Die Handelskammer wird mit ihrem Dienstleistungsangebot der heimischen Wirtschaft helfen, diese Sachlage zu meistern“, so Alfred Aberer, Generalsekretär der Handelskammer Bozen.

Der Bereich PID-Digitales Unternehmen unterstützt die Unternehmen im Jahr 2023 durch Informations- und Beratungsangebote bei der digitalen Transformation bis hin zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise. Einen Schwerpunkt in der Sensibilisierung der Unternehmen bilden die Themen Energieeinsparung, Energieeffizienz und erneuerbare Energien.

Auch für die Bereitstellung der digitalen Instrumente (Digitale Unterschrift, SPID, Elektronische Fakturierung, Online-Vergabeportal, Fahrtenschreiber, SUAP usw.) steht die Handelskammer weiter zur Verfügung.

Erstinformation, Orientierungsgespräche, Fachberatungen, Impulsveranstaltungen, Leitfäden und Kontaktanbahnungen bilden die Dienstleistungspalette des Bereichs Unternehmensentwicklung, der in allen Phasen der Unternehmensentwicklung eine praktische und schnelle Unterstützung leisten kann.

Der demografische Wandel und der Wettbewerb um die Talente erfordern neue Ansätze in der Personalarbeit. 2023 umfasst das Angebot des WIFI, der Service für Weiterbildung und Personalentwicklung der Handelskammer, deshalb neben Weiterbildungsmaßnahmen zu bewährten und aktuellen Themen erneut Veranstaltungen rund um das Thema „Fachkräftemangel meistern“. Es wird ein umfassendes Weiterbildungsprogramm geboten, das fit für die Zukunft macht. Diverse Weiterbildungsmaßnahmen im Rahmen nationaler Initiativen sind für Südtiroler Unternehmen kostenlos.

Auch das WIFO – Institut für Wirtschaftsforschung befasst sich 2023 in einer neuen Studie und der Veranstaltungsreihe „Zukunftswerkstatt Südtirol“ intensiv mit dem Jahresthema Jugend. Dabei werden die Einstellungen und Erwartungen der Südtiroler Jugendlichen zur Arbeitswelt im Mittelpunkt stehen. Außerdem wird das Thema Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit den Südtiroler Qualitätsprodukten untersucht sowie Zukunftsszenarien für die Wirtschaftsentwicklung Südtirols erarbeitet. Weitere WIFO-Initiativen sollen den Dialog zwischen Schul- und Arbeitswelt fördern.

Gemeinsam mit der Landesabteilung Arbeit wird die Handelskammer heuer eine neue Servicestelle “Work in Südtirol‘“ etablieren, um die Unternehmen bei der Mitarbeitergewinnung und -bindung zu unterstützen. Hierzu soll ein erstes Maßnahmenpaket umgesetzt werden. Dabei stehen folgende Handlungsfelder im Mittelpunkt: Steigerung der Attraktivität der Arbeitgeber/innen, bessere Nutzung des vorhandenen Mitarbeiterpotentials sowie die Errichtung eines „Welcome Service“ und die Etablierung einer Willkommenskultur für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Ausland.

Im Bereich Warenverkehr wird sich die Handelskammer weiterhin, im Einvernehmen mit den italienischen und deutschen Handelskammern bzw. Wirtschaftskammern und Verbänden, für die Erreichbarkeit unseres Landes einsetzen.

Die Anlaufstelle für Verwaltungsvereinfachung der Handelskammer versucht bürokratische Hürden abzubauen, sie setzt auf Digitalisierung und Vereinfachung der Verwaltung. Die Bürgerinnen und Bürger können dabei ihre Anregungen direkt an buerokratie@handelskammer.bz.it senden.

Neben besagten Diensten und Veranstaltungen bietet die Handelskammer noch viele weitere Services und Events an und wird den Südtiroler Unternehmen und Bürgern auch heuer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Der aktuelle Servicefolder mit allen Diensten der Handelskammer steht online zum Download bereit.