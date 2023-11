Industrie spielt “zentrale Rolle für Erfolg Südtirols”

Bozen – Die strategische Rolle der Industrie für Europa, Italien und Südtirol, die Herausforderung, qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden und zu halten, und die zunehmende Bedeutung der Nachhaltigkeit: darum ging es bei der traditionellen Herbstveranstaltung des Bezirks Pustertal im Unternehmerverband. Bezirksvertreter Peter Rech konnte bei der GKN Driveline Bruneck über 70 Personen aus mehr als 40 Mitgliedsunternehmen begrüßen.

Wie Rech in seiner Einleitung unterstrich, werden rund 24 Prozent der Bruttowertschöpfung in Südtirol vom produzierenden Gewerbe erbracht: „75 Prozent der Investitionen in Forschung und Entwicklung stammen von Unternehmen des produzierenden Gewerbes, wobei der Anteil der Gewerbegebiete an der Gesamtfläche Südtirols nur 0,3 Prozent ausmacht. Dies zeigt, wie wichtig unsere Unternehmen für die Wohlfahrt unseres Landes sind.“

Verbands-Vizepräsident Klaus Mutschlechner verwies auf die Herausforderungen, die aufgrund des demographischen Wandels auf die Unternehmen zukommen: „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden und zu halten ist eines der zentralen Themen für unsere Betriebe. Die Zusammenarbeit mit den Schulen sowie gemeinsame Projekte mit der Jugend sind deshalb strategisch. Wir müssen aber auch für Menschen von außerhalb attraktiv sein. Leistbares Wohnen ist wichtiger denn je.“

Übereinstimmung herrschte bei den Teilnehmer:innen, dass das Thema Nachhaltigkeit auf allen drei Ebenen – sozial, ökologisch und wirtschaftlich – immer mehr an strategischer Bedeutung gewinnt. Der neue Lehrstuhl für nachhaltige Produktion im NOI Techpark in Bruneck will die Unternehmen auf diesem Weg tatkräftig unterstützen, so Gastreferent Erwin Rauch, Stiftungsprofessor der Freien Universität Bozen am NOI Techpark Bruneck. Er betonte, dass das Nachhaltigkeits-Reporting für Unternehmen aller Größen immer bedeutender wird.

Abgerundet wurde die Herbstveranstaltung von einer Besichtigung der GKN Driveline Bruneck AG. Geschäftsführer Alexander Burger ging dabei u.a. auf die Entwicklungen im Bereich der Elektromobilität ein, und zeigte das Engagement des Unternehmens im Bereich Nachhaltigkeit anhand konkreter Projekte wie der thermischen Nutzung von Grundwasser auf.