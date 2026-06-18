Inflation und Preise: Neue Online-Berechner für Inflation und gesetzliche Zinsen

Von: luk

Bozen – Das ASTAT veröffentlicht die neuen Online-Tools für die Berechnung der Indexziffern der Verbraucherpreise, der Aufwertungen und der gesetzlichen Zinsen.

Die neuen Online-Tools bieten eine benutzerfreundlichere und intuitivere Schnittstelle, die durch praktische Beispiele und Erklärungen ergänzt wird. Sie ermöglichen es den Bürgerinnen und Bürgern, kostenlos und selbstständig Berechnungen der Veränderung der Indexziffern der Verbraucherpreise, der Aufwertungen – beispielsweise von Unterhaltszahlungen oder Mietverträgen – sowie der gesetzlichen Zinsen durchzuführen.

Bei den Online-Berechnern kann zwischen dem lokalen und dem gesamtstaatlichen Verbraucherpreisindex für Haushalte von Arbeitern und Angestellten (FOI) gewählt werden. Zusätzlich wird eine astat info presse mit den häufigsten Fragen (FAQ) zur Nutzung der drei Tools veröffentlicht.