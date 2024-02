Italiener machen am häufigsten im Pustertal Urlaub

Bozen/Bruneck – Südtirols Tourismus befindet sich nach wie vor im Höhenflug. Dies geht aus den jüngsten Daten vom Landesinstitut für Statistik ASTAT hervor. Im Advent sind es vor allem die Italiener, die bei uns Urlaub machen.

Vorgelegt wurden die Zahlen für Dezember 2023. In diesem Monat wurden 723.000 Ankünfte gezählt, was einem Plus von fast sechs Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum im Vorjahr entspricht.

Der Großteil der Gäste sind Italiener, die aus südlicheren Regionen nach Südtirol kommen. Ihr Anteil entspricht knapp der Hälfte der Urlauber.

Am meisten Übernachtungen hat im Dezember das Pustertal verbucht. Dort wurden mehr als eine Million Nächtigungen gezählt.