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Grönland im Fokus von Japan

Japan prüft Abbau Seltener Erden in Grönland

Sonntag, 14. Juni 2026 | 04:59 Uhr
Grönland im Fokus von Japan
APA/APA/AFP/FLORENT VERGNES
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Von: APA/Reuters

Japan bereitet die Entsendung einer Delegation nach Grönland vor, um den möglichen Abbau von Seltenen Erden zu prüfen. Die Reise sei für den Sommer geplant, berichtete die Nachrichtenagentur Nikkei. Der Delegation sollen Vertreter des Wirtschaftsministeriums, von Handelsunternehmen sowie der japanischen Organisation für Metalle und Energiesicherheit angehören. Geplant seien Gespräche mit der Regierung vor Ort. Die arktische Insel Grönland ist ein autonomes Gebiet Dänemarks.

Sie war zuletzt in den Fokus geraten, nachdem US-Präsident Donald Trump im Jänner einen Kauf der Insel erwogen hatte. Dies beunruhigte die europäischen NATO-Verbündeten. Grönland gilt wegen seiner strategischen Lage und mutmaßlich reichen Vorkommen an Seltenen Erden als interessant.

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