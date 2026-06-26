Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Kein Kerosinmangel bei Lufthansa: Bericht war veraltet
Lufthansa-Flugzeuge könnten im Notfall am Boden bleiben

Kein Kerosinmangel bei Lufthansa: Bericht war veraltet

Freitag, 26. Juni 2026 | 17:46 Uhr
Lufthansa-Flugzeuge könnten im Notfall am Boden bleiben
APA/APA/dpa/Boris Roessler
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Die Austrian-Mutter Lufthansa und auch die AUA haben einem Bericht widersprochen, wonach sich die Lufthansa wegen Treibstoffknappheit darauf vorbereitet, im Notfall bis zu 40 Flugzeuge vorübergehend stillzulegen. Das könne er dementieren, sagte ein Unternehmenssprecher am Freitag. Der Bericht beziehe sich auf eine alte Aufzeichnung einer Veranstaltung im März, sagte eine AUA-Sprecherin der APA.

Der “Spiegel” hatte am Freitag in einer – später zurückgezogenen – Vorabmeldung berichtet, Konzernchef Carsten Spohr habe die Belegschaft bei einer internen Veranstaltung auf eine deutliche Verschärfung der Krise eingestimmt. Binnen 72 Stunden sei aus dem Preisproblem beim Kerosin ein Verfügbarkeitsproblem geworden, an immer mehr Flughäfen drohe der Treibstoff knapp zu werden. Der Vorstand habe deshalb zwei Krisenpakete vorbereiten lassen, die vorsähen, im Ernstfall bis zu 40 Flugzeuge am Boden zu lassen, so der “Spiegel”. Später erklärte das Nachrichtenmagazin, der Bericht beruhe auf einer veralteten Informationen und werde zurückgezogen.

Nach früheren Angaben ist die Lufthansa durch Termingeschäfte weitgehend abgesichert gegen die vom Iran-Krieg in die Höhe getriebenen Kerosinpreise. Das betonte zuletzt auch AUA-Chefin Annette Mann. Die Versorgung sei jedenfalls über den Sommer gesichert.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Elektro statt Krach im Safety Park: Wie sich die Motocross-Piste verändern soll
Kommentare
53
Elektro statt Krach im Safety Park: Wie sich die Motocross-Piste verändern soll
Grüne wollen in Bozen Speed-Check-Boxen reaktivieren
Kommentare
47
Grüne wollen in Bozen Speed-Check-Boxen reaktivieren
“Sind sprachlos”: Erneut Einbruch ins Fahrradgeschäft Sanvit in Eppan – VIDEO
Kommentare
46
“Sind sprachlos”: Erneut Einbruch ins Fahrradgeschäft Sanvit in Eppan – VIDEO
Rekordhitze macht Gardasee zu schaffen
Kommentare
45
Rekordhitze macht Gardasee zu schaffen
Zukunft des Club Max: Brixen sucht gemeinsame Lösungen fürs Nachtleben
Kommentare
38
Zukunft des Club Max: Brixen sucht gemeinsame Lösungen fürs Nachtleben
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 