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Christian Eppacher als Präsident bestätigt – Franziska Fauster neue Vizepräsidentin

Konsortium Zukunft Ahrntal bestellt neuen Verwaltungsrat

Mittwoch, 17. Juni 2026 | 12:25 Uhr
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Konsortium Zukunft Ahrntal
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Von: mk

Ahrntal – Das Konsortium Zukunft Ahrntal hat im Rahmen seiner jüngsten Versammlung den Verwaltungsrat für die kommende Amtsperiode bestellt. Das Konsortium wurde im Mai 2023 gegründet, um die nachhaltige und zukunftsorientierte Entwicklung des Ahrntals aktiv mitzugestalten. Nach drei Jahren erfolgt nun die turnusmäßige Neubesetzung des Gremiums.

Dem neuen Verwaltungsrat gehören folgende Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedsorganisationen an:

  • Christian Eppacher für den Tourismusverein Sand in Taufers
  • Barbara Griessmair für den Tourismusverein Ahrntal
  • Franziska Fauster für die Speikboden AG
  • Michael Ausserhofer für die Klausberg Seilbahn AG

Bei der konstituierenden Sitzung wurde Christian Eppacher erneut zum Präsidenten des Konsortiums gewählt. Die Funktion der Vizepräsidentin übernimmt künftig Franziska Fauster.

Der neue Verwaltungsrat bedankt sich bei den ausscheidenden Verwaltungsratsmitgliedern Michael Zimmerhofer und Adele Obermair Wieser für ihr Engagement und ihre wertvolle Arbeit in den vergangenen Jahren. Mit ihrem Einsatz haben sie wichtige Impulse für die Entwicklung des Konsortiums und der Region gesetzt.

Der neue Verwaltungsrat ist überzeugt, dass der bisher eingeschlagene Weg der richtige ist: Die Ferienregion Ahrntal soll weiterhin verantwortungsvoll, nachhaltig und enkeltauglich weiterentwickelt werden. An diesem Kurs will das Gremium festhalten und auch künftig Projekte und Maßnahmen initiieren, die zur positiven Entwicklung des Tales beitragen und die Lebensqualität für Einheimische wie Gäste langfristig sichern.

„Die Herausforderungen für unsere Region sind vielfältig. Umso wichtiger ist es, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen und langfristige Perspektiven zu schaffen. Wir werden den begonnenen Weg konsequent weitergehen und weiterhin konkrete Projekte für eine lebenswerte Zukunft des Ahrntals auf den Weg bringen“, betont Präsident Christian Eppacher.

Das Konsortium Zukunft Ahrntal versteht sich als Plattform für Zusammenarbeit, Dialog und nachhaltige Regionalentwicklung. Auch in den kommenden Jahren soll die enge Kooperation zwischen Tourismus, Wirtschaft und weiteren Akteuren dazu beitragen, das Ahrntal zukunftsfähig zu gestalten.

Bezirk: Pustertal

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