Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Längere Hitzeperioden für Austro-Volkswirtschaft nachteilig
Bau ist besonders hitzebelastet - Klimawandel könnte Bauzeiten ändern

Längere Hitzeperioden für Austro-Volkswirtschaft nachteilig

Sonntag, 28. Juni 2026 | 09:30 Uhr
Bau ist besonders hitzebelastet - Klimawandel könnte Bauzeiten ändern
APA/APA/THEMENBILD/HANS KLAUS TECHT
Schriftgröße

Von: apa

Hitzewellen werden häufiger, länger und intensiver. Das ist derzeit nicht nur europaweit zu spüren, sondern auch wissenschaftlicher Konsens. Nicht nur Mensch und Natur werden dadurch belastet, sondern auch die Arbeitswelt und die gesamte Volkswirtschaft. Wenn sich die Hitzephasen ausweiten und verstärken hat das gerade für die heimische Wirtschaft mehr Nachteile als Vorteile, geht aus einem APA-Gespräch mit Wifo-Volkswirt Marcus Scheiblecker hervor.

Es gebe Wirtschaftsbereiche, die sich auf eine neue Lage wie mehr und längere Hitze einstellen könnten. Hier gebe es Umstellungskosten, danach sei eine Normalisierung realistisch. In anderen Sektoren wiederum brauche es eine permanente Änderung, das gelte etwa für den für Österreichs Volkswirtschaft besonders bedeutenden Tourismus.

Agrar-“Problem”

“Ein großes Problem” würde sich etwa für die Landwirtschaft ergeben, geht man davon aus dass immer stärkere Hitzewellen von Juni bis September und nicht wie früher nur zur Sommermitte Ende Juli/Anfang August auftreten, so Scheiblecker. Viele Feldfrüchte vertragen große Hitze über längere Zeit nicht – vor allem nicht ohne Bewässerung, die öfter notwendig werden dürfte. Ein Ausweichen auf andere Produkte ist nur zum Teil möglich. Mehr Bewässerung mache Produkte tendenziell teurer.

Sommer-Bauloch wie bisher im Winter und höhere Wohnkosten?

Auch für den Bau entstehen neue “Hindernisse”, aber womöglich nicht nachhaltig. Andere Zeiten zum Bauen und auch mehr Hitzevorschriften könnten nötig werden, so der Fachmann. Eine Verlagerung in kühlere Zeiten sei wahrscheinlich, dadurch könnten die Kosten allerdings steigen – “weil es länger dauert mit mehr Pausen und weil in kürzeren Phasen im Frühjahr und im Herbst mehr gebaut werden müsste; Verschiebungen sind mit Kosten verbunden, später könnte sich die Lage wieder normalisieren”. Und: “Es könnte im Sommer ein Bauloch entstehen wie bisher im Winter.”

Insgesamt zeichne sich eine höhere Energienachfrage ab, so der Wifo-Ökonom. Das liegt an immer mehr installierten Klimaanlagen. Österreich müsste wohl mehr Strom importieren – oder könnte über Solar mehr produzieren. Bei der Windenergie hänge viel von den Investitionen ab, ob sie die Solarlücken füllen könnte. “Klimaanlagen werden zur Gänze importiert, da profitiert die heimische Wirtschaft höchstens beim Einbau. Andererseits können Bau- bzw. Wohnkosten dadurch steigen”, sagt Scheiblecker.

Sommer- und Wintertourismus

Für den Tourismus sagt Scheiblecker, dass Städtereisen in der heißen Zeit wohl weniger attraktiv würden. An den Seen oder in den Bergen würde sich seiner Einschätzung nach nicht allzu viel ändern. Eine zu starke Erwärmung im Winter würde den für Österreich besonders einträglichen Wintertourismus stören.

Höhere Kosten im Gesundheitswesen

Im Gesundheitswesen drohten höhere Kosten, da mit mehr Hospitalisierungen wegen Hitze zu rechnen sei. “Das ist keine gute Nachricht.”

Allgemein und im produzierenden Sektor hingen die Arbeitsbedingungen auch an der jeweiligen Temperatur. Je nachdem, wo man arbeite, sei eine Kühlung mehr oder weniger verbreitet. Wo es keine Klimaanlage gebe, werde die Produktion womöglich beeinträchtigt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
AFI schlägt Alarm: Südtirol altert – Arbeitskräftemangel verschärft sich
Kommentare
66
AFI schlägt Alarm: Südtirol altert – Arbeitskräftemangel verschärft sich
Vater [59] nach eskalierter Hausparty von Jugendgruppe zusammengeschlagen
Kommentare
66
Vater [59] nach eskalierter Hausparty von Jugendgruppe zusammengeschlagen
Dolomiten: Zweite “Mautstelle” auf Seceda aufgeploppt
Kommentare
60
Dolomiten: Zweite “Mautstelle” auf Seceda aufgeploppt
Südtiroler Stadt macht Zentrum für Wochen dicht
Kommentare
44
Südtiroler Stadt macht Zentrum für Wochen dicht
Gewaltorgie in Sterzing: Täter filmten ihre eigene Attacke
Kommentare
44
Gewaltorgie in Sterzing: Täter filmten ihre eigene Attacke
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 