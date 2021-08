lvh-Warentransporteure fordern sichere Parkmöglichkeiten für Lkw-Fahrer

Bozen – Die Nachricht eines angefahrenen Lkw-Fahrers nahe der Sachsenklemme auf der Brennerstrasse hat vor wenigen Wochen für Schlagzeilen gesorgt. Der tschechische Fahrer starb kurz darauf. „Es ist höchste Zeit, dass in Südtirol sichere Parkmöglichkeiten geschaffen werden“, betont Frächterobmann Elmar Morandell.

Der junge Lkw-Fahrer stellte den Sattelschlepper am rechten Straßenrand ab und wollte kurz aussteigen, als er mit voller Wucht von einem Kleinlaster erwischt wurde. Die Verletzungen waren so schwer, dass er es nicht geschafft hat. Einmal mehr wird nach diesem Unfall der Ruf nach sicheren Parkmöglichkeiten für Lkw-Fahrer (auch jene im Nahverkehr) unter den Südtiroler Warentransporteuren laut.

„Die Haltemöglichkeiten entlang des Südtiroler Straßennetzes müssen unbedingt ausgebaut werden“, fordert lvh-Obmann der Frächter Elmar Morandell, „es geht nicht nur um die Sicherheit der Lkw-Fahrer, sondern aller Verkehrsteilnehmer. Entsprechende Haltemöglichkeiten bieten auch im Falle von Pannen sichere Kurzstopplätze. Sichergestellt muss sein, dass diese Orte schlussendlich nicht von Campern und Wohnwagenbesitzern zweckentfremdet werden.“

Bereits mehrmals hat die lvh-Berufsgemeinschaft auf diese Notwendigkeit aufmerksam gemacht. Angst vor möglichen Müllablagerungen oder Parkplatzverwüstungen müsse man keine haben. „Dieses Klischee ist längst überholt. Im benachbarten Ausland gibt es genügend Beispiele, dass diese Sorge mit der Anbringung von Mülleimern an den Parkmöglichkeiten gelöst werden kann. Die Warentransporteure nehmen nach wie vor einen wichtigen Platz in der Lieferkette von lebensnotwendigen Gütern ein. Sicheres Arbeiten und Fahren sollten eine Grundvoraussetzung sein“, so Morandell.