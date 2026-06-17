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Qantas Boeing A380 von Sydney nach Johannesburg vorigen Oktober

Neue längste Nonstop-Flüge zwischen Sydney und London

Mittwoch, 17. Juni 2026 | 15:45 Uhr
Qantas Boeing A380 von Sydney nach Johannesburg vorigen Oktober
APA/APA/AFP/WILLIAM WEST
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Von: apa

Qantas Airways will ab Herbst 2027 die weltweit längsten Nonstop-Flüge zwischen Sydney und London anbieten. Geflogen wird mit in einem modifizierten Airbus A350-1000ULR, schreibt Reuters. Die australische Fluggesellschaft kündigte demnach am Mittwoch London als erstes Ziel für die gut 20-stündige Direktverbindung an, mit der die traditionelle Zwischenlandung auf der sogenannten Känguru-Route entfällt.

Andere Direktverbindungen – aber mit Zwischenlandung – sind länger, etwa Shanghai – Buenos Aires mit 29 Stunden. Als längster derzeitiger Nonstop-Flug wiederum gilt Singapur – New York mit 19 Stunden.

Der Ticketverkauf bei Qantas soll im Februar 2027 beginnen. Der Erstflug ist für Oktober 2027 geplant, teilte Qantas-Chefin Vanessa Hudson bei einer Veranstaltung im französischen Toulouse mit.

Die Flüge sind Teil des Projekts “Sunrise”, in dessen Rahmen später zudem New York nonstop angeflogen werden soll. Der Ultra-Langstreckenflieger kann bis zu 22 Stunden in der Luft bleiben und 238 Passagiere befördern.

Modifizierte Flugzeuge

Die modifizierten Flugzeuge verfügen über einen zusätzlichen Treibstofftank im hinteren Mittelteil, wodurch sich die Reichweite um 1852 Kilometer auf rund 18.500 Kilometer erhöht. Aufgrund der extremen Flugdauer wird ein erheblicher Teil des Kerosins benötigt, um das Gewicht des restlichen Treibstoffs zu transportieren. Airbus hatte sich 2019 bei der Ausschreibung für das Qantas-Projekt gegen die Boeing 777X durchgesetzt. Die Auslieferung der ersten von zwölf bestellten Maschinen ist für April 2027 geplant.

Bisher mit Zwischenstopp Singapur bei Sydney-London-Verbindung

“Die Entfernung Australiens vom Rest der Welt sollte niemals ein Hindernis sein”, sagte Hudson bei der Vorstellung des ersten Airbus-Jets dieser Art in Toulouse. Die Flugzeit nach London soll sich je nach Route und Wind auf 19 bis 21 Stunden verkürzen. Bisher dauert die Reise mit Zwischenstopp in Singapur etwa 24 bis 25 Stunden. Das Projekt ist für Qantas mit Investitionen in Milliardenhöhe verbunden. Um profitabel zu sein, will die Airline für die Zeitersparnis bis zu 20 Prozent höhere Ticketpreise verlangen. Qantas rechnet damit, dass das Projekt den Gewinn um mehr als 400 Millionen australische Dollar (rund 240 Millionen Euro) pro Jahr steigern könnte.

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