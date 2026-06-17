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Jahresversammlung der HGV-Ortsgruppe

Positive Entwicklung des Tourismus in Lajen

Mittwoch, 17. Juni 2026 | 12:21 Uhr
PM OV Lajen 2026
hgv
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Von: mk

Lajen – Vor kurzem hat im Hotel Restaurant „Hubertusstube“ die Jahresversammlung der Ortsgruppe Lajen des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) stattgefunden. Im Mittelpunkt standen aktuelle tourismuspolitische Themen, Fragen der Mobilität sowie die weitere Entwicklung der gastgewerblichen Betriebe auf Ortsebene.

HGV-Ortsobmann Peter Überbacher berichtete von mehreren geplanten Treffen des Ortsausschusses und kündigte mehrere Treffen des Ortsausschusses an. HGV-Bezirksobmann Helmut Tauber und HGV-Landesausschussmitglied Michael Huber informierten über aktuelle Themen auf Verbands- und Landesebene. Dazu zählten unter anderem die neue HGV-Arbeitgebermarke „JOIN Hospitality“ sowie neue digitale Angebote zur Unterstützung der Direktbuchungen.

Benedikt Werth, Leiter der Verbandsentwicklung im HGV, informierte über aktuelle verbandspolitische Schwerpunkte. Dabei ging es unter anderem um die Tourismusakzeptanz, um Musterverordnungen des Gemeindenverbandes zum Wildcamping um die Handlungsmöglichkeiten der Ortsgruppen vor Ort.

Bürgermeister Stefan Leiter unterstrich die Bedeutung funktionierender Strukturen vor Ort. Die gastgewerblichen Betriebe seien für die Gemeinde von großer Wichtigkeit, auch weil sich die Nächtigungszahlen in Lajen positiv entwickelt hätten. Ein weiterer Schwerpunkt waren die Diskussionen zur Verkehrslenkung auf den Dolomitenpässen. Hier brauche es ein tragfähiges Gesamtkonzept mit mehreren Gemeinden und eine praktikable Lösung, die auch die öffentliche Mobilität berücksichtige.

Hannes Ploner vom Tourismusverein berichtete unter anderem über neue Wanderkarten, den ausgebauten Radverleih sowie über das Museum Minnehus, das im Herbst gemeinsam mit der Bibliothek wieder eine Walter-von-der-Vogelweide-Woche organisieren wird.

Bezirkskoordinator Reinhold Schlechtleitner informierte die Teilnehmer über Dienstleistungen und aktuelle Themen des HGV. Veronika Mair sprach im Rahmen der Ortsversammlung zum Thema „ChatGPT & Co. verändern die Suche – ist Ihr Betrieb bereit?“.

Bezirk: Salten/Schlern

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