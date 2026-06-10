RBI sichert sich bereits mehr als die Hälfte der Addiko Bank

Von: apa

Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat sich im Bieterkampf um die Addiko Bank bereits mehr als die Hälfte der Anteile gesichert. Bis Dienstagfrüh seien dem Institut Annahmeerklärungen für 50,42 Prozent der Aktien zugegangen, wie die RBI am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte. In dem RBI-Paket ist auch der Anteil des serbischen Investors Alta Group von 9,63 Prozent enthalten. Ihm werden über Finanzinstrumente insgesamt knapp 30 Prozent der Addiko-Anteile zugerechnet.

Die Annahmefrist für die Addiko-Aktionäre läuft noch bis zum 22. Juli. Die RBI bietet 26,50 Euro je Aktie. Die Konkurrentin, die slowenische Nova Ljubljanska banka (NLB), übertraf Anfang Juni das Angebot der RBI um gut ein Viertel mit 33,50 Euro je Addiko-Aktie in bar inklusive Dividende. Vorstand und Aufsichtsrat der Addiko schlugen sich jedoch auf die Seite der RBI und empfahlen den Aktionären deren Angebot zur Annahme. Sie begründeten dies mit einer höheren Transaktionssicherheit, da der NLB regulatorische Hürden in Kroatien drohten. Zudem hatte die Alta Group bereits zuvor angekündigt, das Offert der RBI und nicht das Angebot der NLB anzunehmen.