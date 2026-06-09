Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Richtpreisverzeichnis: Wirtschaft wünscht sich praxisnahe Lösung
Ausschreibungen

Richtpreisverzeichnis: Wirtschaft wünscht sich praxisnahe Lösung

Dienstag, 09. Juni 2026 | 10:04 Uhr
IMG_5673
lvh
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Das Südtiroler Richtpreisverzeichnis für öffentliche Bauvorhaben (RPV) soll künftig wieder direkt vom Land geführt und aktualisiert werden. Das Handwerk darf weiter mitgestalten.

Darüber diskutierten Landesrat Christian Bianchi, Vertreter des Amts für Hochbau sowie der Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister (lvh.apa) bei einem Treffen in Bozen.

Für den lvh ist klar: Das RPV muss ein verlässliches Instrument für die Praxis bleiben. „Es braucht ein aktuelles Richtpreisverzeichnis, das wirklich funktioniert – nicht nur für öffentliche, sondern auch für private Bauvorhaben“, betonte lvh-Präsident Martin Haller.

Auch lvh-Direktor Walter Pöhl unterstrich die Bedeutung des Verzeichnisses für die Betriebe. Neben den Preisen müssten auch die Texte fachlich korrekt und praxisnah formuliert sein. „Die Qualität des RPV hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert“, erklärte Pöhl. Entscheidend sei nun, dass das in der Wirtschaft aufgebaute Know-how weiterhin eingebunden werde.

Laut Landesrat Bianchi „soll dieser Austausch künftig fortgeführt werden“. Der Landesrat ergänzte: „Geplant ist eine eigene Arbeitsgruppe zur Aktualisierung des Verzeichnisses, die von der öffentlichen Hand koordiniert wird. Gleichzeitig sollen Wirtschaft und Fachverbände weiterhin aktiv eingebunden bleiben.“

Auch organisatorisch ist ein Neustart vorgesehen: Künftig soll eine professionelle Struktur mit Projektverantwortlichen, Facharbeitsgruppen und klar definierten Zuständigkeiten aufgebaut werden. Zudem sollen Preisanalysen verbessert und sektorspezifische Abschläge genauer überwacht werden. Langfristig steht sogar eine mögliche BIM-Integration im Raum.

Für den lvh bleibt dabei ein Grundprinzip zentral: Ausschreibungen müssen auf realistischen Einheitspreisen basieren. Pauschale Abschläge sieht der Verband kritisch.

Ab Sommer sollen die ersten Arbeiten an der neuen Struktur beginnen, ab August soll ein Organigramm vorliegen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Ein ungeahnter Tiefpunkt – selbst für Urzí”
Kommentare
46
“Ein ungeahnter Tiefpunkt – selbst für Urzí”
Schlösser zugeklebt: Proteste gegen Massentourismus auf Lanzarote
Kommentare
38
Schlösser zugeklebt: Proteste gegen Massentourismus auf Lanzarote
Versuchter Raub in Brixen: Täter sticht zu und flüchtet blutverschmiert
Kommentare
30
Versuchter Raub in Brixen: Täter sticht zu und flüchtet blutverschmiert
Zverev erfüllt sich in Paris Traum vom Major-Sieg
Kommentare
22
Zverev erfüllt sich in Paris Traum vom Major-Sieg
Biwakhütte in den Dolomiten erneut Ziel von Vandalismus
Kommentare
20
Biwakhütte in den Dolomiten erneut Ziel von Vandalismus
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 