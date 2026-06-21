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Generalversammlungen stimmten für den Zusammenschluss

SalzburgMilch und Pinzgau Milch fusionieren

Sonntag, 21. Juni 2026 | 16:05 Uhr
Generalversammlungen stimmten für den Zusammenschluss
APA/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL
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Von: apa

Der Fusion der SalzburgMilch mit der Pinzgau Milch steht nichts mehr im Wege: Bei der Generalversammlung der Salzburger Alpenmilch Genossenschaft stimmte die Mehrheit der Delegierten für die Verschmelzung mit der Pinzgau Milch Liefer- und Besitzgenossenschaft, wobei die SalzburgMilch die übernehmende Genossenschaft sein wird. Bereits zwei Tage zuvor stimmten die Mitglieder der Pinzgau Milch auf einer Generalversammlung für die Fusion.

In einem ersten Schritt werden die Anteile beider Genossenschaften an der Pinzgau Milch Produktions GmbH eingebracht, teilte die SalzburgMilch am Sonntag in einer Aussendung mit. Dadurch werde der Anteil der SalzburgMilch an dieser Gesellschaft bei 60 Prozent liegen. Anschließend sollen die operativen Gesellschaften der beiden Genossenschaften in die Salzburg Milch GmbH verschmolzen werden.

Nach der Verschmelzung der beiden Genossenschaften werden rund 3.200 landwirtschaftliche Betriebe die SalzburgMilch beliefern. Derzeit werden mehr als 460 Millionen Kilogramm Milch an vier Standorten der SalzburgMilch verarbeitet.

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