Seppl-Lamprecht-Stipendium zum 16. Mal vergeben

Von: mk

Auer – Im Gedenken an den allzu früh verstorbenen Landesobmann der Südtiroler Bauernjugend, Vizeobmann des Südtiroler Bauernbundes und Regionalabgeordneten Seppl Lamprecht hat der Südtiroler Bauernbund im Jahre 2010 ein mit 2000 Euro Preisgeld dotiertes Stipendium ins Leben gerufen. Dabei geht es um besondere Projekte und Fragestellungen im Bereich der Landwirtschaft oder politischen Bildung. So können jedes Jahr interessierte Schülerinnen oder Klassen ihre Arbeiten einreichen und sich um das Stipendium bewerben. Die Bewertung der eingereichten Gesuche und die Entscheidung über die Vergabe trifft eine Kommission mit folgender Zusammensetzung: dem Obmann des Südtiroler Bauernbundes Daniel Gasser, seinem Mitarbeiter Michael Deltedesco, Landesobmann Raffael Peer als Vertreter der Bauernjugend, einem Schülervertreter, einer Lehrperson und der Vize-Direktorin der Oberschule, Frau Prof. Silvia Pircher.

Seppl Lamprecht war selbst Absolvent der Oberschule für Landwirtschaft und durch diese Verbundenheit wird, bei der der traditionellen Abschlussfeier am letzten Schultag, der Preis vergeben.

Im heurigen Schuljahr gab es erfreulicherweise sieben eingereichte Gesuche mit sehr kreativen Ideen und vielfältigen Themenbereichen.

Eine Schülergruppe (David Demattio, Kathrin Platzer, und Ivan Plattner, 4 AWÖ, 4ALU) beschäftigte sich mit der Frage, ob Diversität durch den Anbau tropischer Früchte in Südtirol möglich wäre.

Zwei Schüler (David Andergassen, Tobias Pomella 4AWÖ) setzten sich mit dem Anbau von PIWI- Rebsorten auseinander.

Thomas Perathoners (3APV) interessante Facharbeit beschäftigte sich mit dem Projekt Naturamon- KI- Präzision im Obstbau.

Diese drei Arbeiten bekamen für ihren Einsatz eine finanzielle Anerkennung mit dem Anreiz am Thema weiterzuarbeiten.

Das Preisgeld teilen sich in diesem Schuljahr drei Bewerber:

– Silke Regele (4ALU), drittplatzierte Anwärterin mit ihrer Studie zur Verbreitung der Blauzungenkrankheit unter dem Einfluss des Klimawandels.

– Maya Wieser (5AWÖ) an zweiter Stelle mit ihren Ausführungen über „Alte Wege, lebendige Tradition: Transhumanz und Schafe im Schnalstal“

– Gewinner des Hauptpreises sind die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4 APV mit der Gründung der Schülergenossenschaft OfL- Fruit. Neben der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Genossenschaftswesen gründeten die Studentinnen und Studenten mit Unterstützung des Südtiroler Raiffeisenverbandes eine Genossenschaft, um 1800 Flaschen Bio- Apfelsaft zu vermarkten. Dabei wurden sämtliche Schritte einer Genossenschaftsgründung durchlaufen.

In der von Raffael Peer vorgetragenen Laudatio heißt es dazu: „Aufgrund des hohen Arbeitsaufwandes, der Bedeutung des Genossenschaftswesens und der gelungenen Verknüpfung von Theorie und Praxis erscheint das Projekt als besonders förderwürdig.“

Die gesamte Schulgemeinschaft, allen voran Herr Direktor Christian Gallmetzer, gratulieren allen Bewerbern und Preisträgern, bedanken sich für ihren großen Einsatz und ihr Engagement.

Ein großer Dank gilt dem Südtiroler Bauernbund für die Bereitstellung des Stipendiums und die gute Zusammenarbeit mit der Oberschule und dem Südtiroler Raiffeisenverband für seine wertvolle Unterstützung. Allen Beteiligten, besonders den SchülerInnen und Lehrpersonen die durch ihre kreativen Ideen, ihre wertvollen Impulse und ihre hohe Leistungsbereitschaft jedes Jahr wieder überraschende und inspirierende Blickpunkte in eine zukunftsweisende Landwirtschaft öffnen.