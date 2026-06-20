Solar ersparte Deutschland seit 2020 20-Mrd.-Energieimporte

Von: APA/AFP

Rund sechs Millionen Solaranlagen sind nach Angaben des deutschen Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW-Solar) mittlerweile in Deutschland installiert. In den sechs Jahren von 2020 bis 2025 seien knapp 390 Milliarden Kilowattstunden Solarstrom erzeugt worden, wie der BSW-Solar am Samstag mitteilte. Diese Energie ersetzte nach Berechnungen des Verbands fossile Energieimporte im Wert von 20 Milliarden Euro.

“Jede neue Solaranlage senkt unsere Abhängigkeit von Energieimporten und macht Strompreise widerstandsfähiger gegen geopolitische Krisen”, sagte BSW-Solar-Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig der Nachrichtenagentur AFP. “Die Photovoltaik – vor allem in Verbindung mit Batteriespeichern – hat sich zu einem zentralen Baustein für Versorgungssicherheit, Energiesouveränität und wirtschaftliche Stabilität entwickelt.”

Körnig verwies auch auf die positiven Auswirkungen für das Klima: Laut Umweltbundesamt seien durch die Nutzung von Solarstrom in Deutschland in den vergangenen 20 Jahren rund 500 Millionen Tonnen Treibhausgase vermieden worden, betonte er. Allein 270 Millionen Tonnen waren es demnach in den Jahren 2020 bis 2025. Der BSW-Solar forderte, den Ausbau von Solar- und Speichertechnologien “konsequent fortzusetzen”. Die deutsche Branche beschäftige rund 120.000 Menschen und erwirtschafte einen Jahresumsatz von etwa 30 Milliarden Euro.