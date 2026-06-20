Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Solar ersparte Deutschland seit 2020 20-Mrd.-Energieimporte
Dautschland hat sechs Millionen Solaranlagen

Solar ersparte Deutschland seit 2020 20-Mrd.-Energieimporte

Samstag, 20. Juni 2026 | 11:00 Uhr
Photovoltaik
pixabay.com
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Rund sechs Millionen Solaranlagen sind nach Angaben des deutschen Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW-Solar) mittlerweile in Deutschland installiert. In den sechs Jahren von 2020 bis 2025 seien knapp 390 Milliarden Kilowattstunden Solarstrom erzeugt worden, wie der BSW-Solar am Samstag mitteilte. Diese Energie ersetzte nach Berechnungen des Verbands fossile Energieimporte im Wert von 20 Milliarden Euro.

“Jede neue Solaranlage senkt unsere Abhängigkeit von Energieimporten und macht Strompreise widerstandsfähiger gegen geopolitische Krisen”, sagte BSW-Solar-Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig der Nachrichtenagentur AFP. “Die Photovoltaik – vor allem in Verbindung mit Batteriespeichern – hat sich zu einem zentralen Baustein für Versorgungssicherheit, Energiesouveränität und wirtschaftliche Stabilität entwickelt.”

Körnig verwies auch auf die positiven Auswirkungen für das Klima: Laut Umweltbundesamt seien durch die Nutzung von Solarstrom in Deutschland in den vergangenen 20 Jahren rund 500 Millionen Tonnen Treibhausgase vermieden worden, betonte er. Allein 270 Millionen Tonnen waren es demnach in den Jahren 2020 bis 2025. Der BSW-Solar forderte, den Ausbau von Solar- und Speichertechnologien “konsequent fortzusetzen”. Die deutsche Branche beschäftige rund 120.000 Menschen und erwirtschafte einen Jahresumsatz von etwa 30 Milliarden Euro.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Zahl der Touristen steigt im Mai
Kommentare
66
Zahl der Touristen steigt im Mai
Trump: “Meloni hat mich um ein Foto angefleht” – VIDEO
Kommentare
66
Trump: “Meloni hat mich um ein Foto angefleht” – VIDEO
Benzin und Diesel in Südtirol wieder unter zwei Euro
Kommentare
49
Benzin und Diesel in Südtirol wieder unter zwei Euro
Pilotprojekt für kostenlose Verhütungsmittel startet im September
Kommentare
41
Pilotprojekt für kostenlose Verhütungsmittel startet im September
Verkehrsproblem am Gardasee: Jetzt wird die Reißleine gezogen
Kommentare
38
Verkehrsproblem am Gardasee: Jetzt wird die Reißleine gezogen
Anzeigen
Sechs neue Wohnungen
Sechs neue Wohnungen
Dorfrand von Morter
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 