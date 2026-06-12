SpaceX knackt beim Börsendebut 2-Billionen-Marke

Von: APA/dpa/dpa-AFX/Reuters

Beim größten Börsengang der Geschichte hat der Raumfahrt-Konzern SpaceX des Milliardärs Elon Musk ein fulminantes Debüt hingelegt. Der erste Kurs wurde am Freitag an der New Yorker Börse mit 150 Dollar festgestellt – gut elf Prozent über dem Ausgabepreis von 135 Dollar. Danach stieg das Papier weiter auf bis zu 176,52 Dollar, um dann einen Teil der Zugewinne wieder abzugeben. Der Schlusskurs betrug 161,11 Dollar, damit ist SpaceX mit rund 2,1 Billionen Dollar bewertet.

Der Konzern steigt damit auf Anhieb zum siebtwertvollsten börsennotierten Unternehmen in den USA auf und überholte Schwergewichte wie die Bank JPMorgan, den Facebook-Muterkonzern Meta, sowie Musks eigenen Elektroautobauer Tesla. Unangefochtener Platzhirsch ist weiter der KI-Chip-Gigant Nvidia mit knapp 5 Billionen Dollar, gefolgt vom Google-Mutterkonzern Alphabet und dem Tech-Riesen Apple mit Werten oberhalb der 4-Billionen-Marke.

IPO macht Elon Musk zum ersten Billionär der Welt

Mit dem IPO-Volumen von 75 Mrd. überflügelt SpaceX den saudischen Ölkonzern Aramco, der bei seinem Börsengang im Dezember 2019 die bisherige Rekordsumme von 25,6 Mrd. Dollar eingesammelt hatte. Elon Musk machte das IPO zum ersten Menschen der Welt mit einem Billionen-Vermögen. Das Magazin “Forbes” schätzt Musks Vermögen nach dem Börsengang auf etwa 1,1 Billionen Dollar.

Musk ist Gründer und Chef von SpaceX und hält einen Anteil von rund 40 Prozent. Damit macht die SpaceX-Beteiligung nun mit mehr als 800 Mrd. Dollar zu den Kursen am Freitag den Großteil seines Vermögens aus. Anteile und Optionen des ebenfalls von Musk geführten Elektroautobauer Tesla bringen ihn über die Marke von einer Billion Dollar. Dazu kommen noch einige kleinere Firmen. Musk wird mit einem Stimmrechtsanteil von mehr als 80 Prozent auch nach dem Börsengang die volle Kontrolle über SpaceX behalten. Basis dafür sind Aktien mit mehr Stimmrechten.

SpaceX spielt mit seinen Raketen eine Schlüsselrolle für das US-Raumfahrtprogramm. Das Unternehmen betreibt zudem den Satelliten-Internetdienst Starlink, der zugleich der mit Abstand größte Geldbringer ist. Ferner brachte Musk in SpaceX auch seine KI-Firma xAI samt der Online-Plattform X ein. In der Zukunft soll Künstliche Intelligenz das größte Geschäft sein – auch durch Rechenzentren im All. Damit könnten die Investoren gleich von mehreren Megatrends profitieren.

Trotz der hohen Erwartungen an SpaceX steht die enorme Bewertung im Kontrast zu den Fundamentaldaten des Raumfahrtunternehmens, das im vergangenen Jahr einen Verlust von fast fünf Milliarden Dollar schrieb. Allein im ersten Quartal dieses Jahres verbuchte SpaceX ein Minus von 4,28 Mrd. Dollar bei rund 4,7 Milliarden Dollar Umsatz. Ein Grund für die roten Zahlen sind die hohen Kosten für die Entwicklung der großen Rakete Starship.

Nancy Tengler von Laffer Tengler Investments zeigte sich jedoch gelassen. “Diese Aktie kauft man nicht wegen der fundamentalen Kennzahlen. Für mich ist der Vergleich mit Amazon passend. Das war ein Unternehmen, das unsere Lebensweise verändert hat”, sagte die Expertin. “Wenn die Aktie auf 100 Dollar fällt, ist das zwar nicht ideal, aber es würde unsere langfristige Einschätzung nicht ändern.”

Testlauf für weitere Mega-IPOs wie OpenAI und Anthropic

Für die Aktie wird eine baldige Aufnahme in den Nasdaq-100-Index erwartet. Dies dürfte eine zusätzliche Nachfrage von passiven Fonds und ETFs schaffen, die den Index abbilden. Der Handelsstart gilt als wichtiger Test für die New Yorker Börseninfrastruktur sowie für die Bereitschaft der Anleger, in weitere Mega-Börsengänge wie die der KI-Unternehmen OpenAI und Anthropic zu investieren. “Die reibungslose Eröffnung ist wichtig, denn der Markt sieht darin nicht nur ein Ereignis rund um SpaceX, sondern einen Test, ob der Markt ein so großes Angebot an KI- und Raumfahrt-Aktien verkraften kann”, sagte Chris Murphy, Chefstratege bei Susquehanna.

Einige Analysten rechnen jedoch damit, dass der Börsengang zu Umschichtungen in den Portfolios führen wird, bei denen Anleger andere Technologiewerte verkaufen, um in SpaceX zu investieren. Die Aktien anderer Raumfahrtunternehmen wie Rocket Lab, Intuitive Machines und Planet Labs gaben am Freitag um knapp sieben bis mehr als zehn Prozent nach. “Dieser Börsengang könnte dem Markt den Sauerstoff entziehen – es werden einfach zu viele Aktien angeboten”, sagte Neil Wilson, Stratege von der Saxo Bank. “Aber wenn es gut läuft, kann er den KI-Trend und die Hausse weiter stützen.”