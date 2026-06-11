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Musk liefert mit dem SpaceX-IPO den größten Börsengang der Geschichte

SpaceX startet an der Börse

Donnerstag, 11. Juni 2026 | 22:25 Uhr
Musk liefert mit dem SpaceX-IPO den größten Börsengang der Geschichte
APA/APA/AFP/PATRICK T. FALLON
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Von: APA/dpa

Tech-Milliardär Elon Musk bringt seine Weltraumfirma SpaceX in einer Mega-Aktienplatzierung an die Börse. Bereits zum festgelegten Ausgabepreis von 135 Dollar soll das Unternehmen zum erwarteten Börsendebüt am Freitag (ab 15.30 MESZ) 1,8 Billionen Dollar wert sein. Mit einem Erlös von rund 75 Milliarden Dollar wird es der bisher größte Börsengang.

Da SpaceX im vergangenen Jahr weniger als 19 Milliarden Dollar Umsatz hatte und tiefrote Zahlen schrieb, verlangt Musk den Anlegern eine Wette auf künftige Erfolge ab. Während heute der Satelliten-Internetdienst Starlink den Großteil des Geschäfts ausmacht, soll der Firma zufolge mit der Zeit Künstliche Intelligenz einen großen Schub bringen.

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