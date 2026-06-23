Spotify: Anmeldung mit Benutzernamen läuft aus

Alle, die Single-Sign-on nutzen, müssen sich um nichts kümmern

Von: APA/dpa

Spotify stellt das Anmelden mit Benutzernamen ab dem 1. September ein. Der Log-in erfolgt vom Stichtag an überwiegend per E-Mail-Adresse, die im Nutzerkonto hinterlegt sein muss, wie Spotify mitteilt. Alternativ funktioniert aber weiterhin etwa auch das Anmelden über Facebook, Google oder Apple (Single-Sign-on). Aktiv werden muss nur, wer unter Umständen gar keine E-Mail-Adresse im Konto hinterlegt hat, oder wenn die Mail-Adresse vielleicht nicht mehr aktuell ist.

Mail-Adresse aktuell? – Mail-Adresse hinterlegt?

Das ist in diesen Fällen zu tun:

Überprüfen, ob die hinterlegte E-Mail-Adresse aktuell ist – und zwar im Nutzerkonto unter “Konto/Persönliche Informationen”.

Wer gar keine E-Mail-Adresse angegeben hat, kann dies im Nutzerkonto direkt unter “Hinzufügen” auf der Seite mit den Anmeldemethoden tun.

Bei Single-Sign-on oder Telefonnummer bleibt alles, wie es ist

Nichts unternehmen müssen

Alle, die Single-Sign-on nutzen und

Alle, die ihre Telefonnummer als Anmeldemethode eingestellt haben.

Diese beiden Gruppen kommen auch nach dem 1. September 2026 weiter problemlos in ihr Konto.

Nur in dieser Konstellation gibt es ab September ein Problem

Nur wer zum Stichtag

Keine korrekte E-Mail-Adresse oder

Keine andere Anmeldemethode im Konto hinterlegt hat,

kann sich danach nicht mehr anmelden.