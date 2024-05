Staatsstraße in Montan: Nachtsperre wegen Brückenmontage

Bozen – In der Nacht vom 22. auf den 23. Mai werden die beiden Rad- und Fußgängerbrücken in Montan-Kalditsch installiert. Während der Brückenmontage wird die Staatsstraße für den Verkehr gesperrt.

Gleich zwei Brücken, eine für Fahrradfahrende und eine für Fußgängerinnen und Fußgänger, werden auf der Staatsstraße in Kalditsch in der Gemeinde Montan im Auftrag der Landesabteilung Tiefbau gebaut. Insgesamt soll auf dem betroffenen Straßenabschnitt die Mobilität unter anderem auch durch die Anpassung von Straße und Bushaltestellen für alle Verkehrsteilnehmenden verbessert werden.

Wie Bauleiter Stefano Maraner erklärt, wird bereits seit Mitte Oktober am betroffenen Abschnitt gearbeitet. Die Fahrbahn der Staatsstraße wurde bereits verbreitert. Dies sorgt laut Maraner für mehr Sicherheit an der Kreuzung und für verbesserte Sicht in der Kurve.

In den vergangenen wurden alle Unterkonstruktionen für die beiden Rad- und Fußgängerbrücken für die Querung der Staatsstraße vorbereitet. Die Stahlkonstruktionen der Brücken sind bereits auf der Baustelle und werden in der Nacht vom Mittwoch, den 22. Mai, auf Donnerstag, den 23. Mai, eingebaut und positioniert. Während der Montage muss die Straße für den gesamten Verkehr gesperrt werden, und zwar von 21 Uhr am Mittwoch bis um 5 Uhr am Donnerstag. Es gibt eine örtliche Umleitung.