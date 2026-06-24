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Stellenwahl für Unterricht an deutschsprachigen Schulen ab 25. Juni

Mittwoch, 24. Juni 2026 | 16:18 Uhr
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Von: luk

Bozen – Lehrerinnen und Lehrer der deutschsprachigen Grundschulen, Mittelschulen und Oberschulen können in den nächsten Wochen ihre Stelle für das kommende Schuljahr wählen. An der Online-Stellenwahl können alle interessierten Personen teilnehmen, die in Landes- oder Schulranglisten eingetragen sind.

Stellenwahl für unbefristete Aufnahme vom 25. bis zum 30. Juni

Begonnen wird mit der Stellenwahl für die unbefristete Aufnahme, die so genannte Stammrolle, die von Donnerstag, 25. Juni, bis Dienstag, 30. Juni, erfolgt.

Für das neue Schuljahr 2026/2027 stehen in den verschiedenen Stellenplänen und Wettbewerbsklassen insgesamt 448 freie Stellen zur Verfügung: Grundschule: 159; Mittelschule: 210: Oberschule: 79 Stellen. Da es in einigen Wettbewerbsklassen keine oder wenige Bewerberinnen beziehungsweise Bewerber in den Ranglisten gibt, können einige Stammrollen nicht vergeben werden.

Stellenwahl für befristete Arbeitsverträge vom 29. Juli bis 4. August

Die Stellenwahl für die befristeten Arbeitsverträge wird in der Woche von Mittwoch, 29. Juli, bis Dienstag, 4. August, durchgeführt.

Zugang über SPID, Bürgerkarte oder elektronische Identitätskarte

Der Zugang zur Online-Stellenwahl ist über einen SPID-Account, eine aktivierte Bürgerkarte oder eine elektronische Identitätskarte möglich. Ein solcher digitaler Schlüssel ist unbedingt erforderlich und muss vorab in der Gemeinde oder bei einer ermächtigen Stelle beantragt werden. Hinweise dazu im Hilfebereich von myCIVIS.

Weiters wird dazu ein PC, ein Tablet oder ein Smartphone mit Internetzugang benötigt, womit die Stellenwahl ortsunabhängig erfolgen kann.

Das Stellenverzeichnis listet alle freien Stellen für die Stellenwahl auf; es wird bis zu 24 Stunden vor Beginn der Stellenwahl laufend aktualisiert: Stellenverzeichnis deutsche Grund-, Mittel- und Oberschulen

Das Landesamt für Schulverwaltung, das in der Deutschen Bildungsdirektion für die Stellenwahlen zuständig ist, hat auf den Landeswebsites einen eigenen Bereich zur Stellenwahl eingerichtet: www.provinz.bz.it/stellenwahl. Dort werden sämtliche Dokumente zur Stellenwahl nach ihrer Ausarbeitung veröffentlicht, damit das Lehrpersonal stets den aktuellen Überblick hat.

Bezirk: Bozen

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