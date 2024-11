„Südtirol hilft“ startet zum 19. Mal die größte Hilfsaktion des Jahres

Von: luk

Bozen – Das Leben kann manchmal unerwartet hart sein: Menschen verlieren plötzlich ihren Besitz, erkranken schwer, erleben Beziehungsprobleme oder müssen einen geliebten Menschen verabschieden. Oft geht das menschliche Leid auch einher mit finanziellen Schwierigkeiten, die sich aufgrund der veränderten Situation ergeben. „Südtirol hilft“ kann zwar das Leid nicht abnehmen, aber ein wenig die finanziellen Sorgen lindern und es unterstützt seit vielen Jahren Menschen, die keinen Ausweg mehr aus ihrer schwierigen Lage sehen. Dafür werden auch heuer in der Vorweihnachtszeit Spenden gesammelt. Die größte Hilfsaktion des Landes hat dabei wieder allerlei zu bieten. Den Höhepunkt und Abschluss bildet wie immer der große Spendenmarathon am 23. Dezember.

„Ein schwerer Schicksalsschlag oder finanzielle Not können einem schnell den Boden unter den Füßen wegziehen. Die Sorgen werden zum täglichen Begleiter, alles erscheint aussichtslos“, sagt Heiner Feuer, Präsident des Vereins „Südtirol hilft“. „In solchen Momenten braucht es schnelle und unbürokratische Hilfe – etwas, das sich unser Verein vor 18 Jahren bei seiner Gründung auf die Fahnen geschrieben hat.“ Damals haben Caritas, Bäuerlicher Notstandsfonds, Südtiroler Krebshilfe, die Radiosender Südtirol 1 und Radio Tirol sowie das Medienhaus Athesia zum ersten Mal ihre Kräfte gebündelt, um Menschen in Not Hoffnung zu schenken. Seitdem findet „Südtirol hilft“ alljährlich statt, mit immer mehr Partnern, die im Laufe der Jahre zu einer großen Familie zusammengewachsen sind.

Beispielhafte Solidarität

„Im vergangenen Jahr sind 1,5 Millionen Euro an Spenden an Bedürftige ausbezahlt worden. Damit konnten wir in 1.315 Fällen helfen“, berichtet Heiner Feuer. „Diese Solidarität, die die Südtirolerinnen und Südtiroler jedes Jahr aufs Neue zeigen, ist beeindruckend“, betont auch Landeshauptmann Arno Kompatscher, auch heuer wieder Schirmherr der Aktion „Südtirol hilft“.

Effiziente Hilfe durch Zusammenarbeit

Wer Hilfe braucht, wendet sich entweder direkt an „Südtirol hilft“ oder an eine der zahlreichen Hilfsorganisationen, die die Situationen dann sorgfältig prüfen. „Dank der guten Zusammenarbeit kommt die Hilfe wirklich dort an, wo sie gebraucht wird. Oft geht es nicht nur um finanzielle Unterstützung, sondern auch um Beratung und Begleitung“, unterstreichen die Vorstandsmitglieder und Vertreter der beteiligten Organisationen Caritas-Direktorin Beatrix Mairhofer, Marcus Unterkircher von der Südtiroler Krebshilfe, Leopold Kager vom Bäuerlichen Notstandsfond (BNF) und Heiner Schweigkofler, der den Kontakt zu weiteren 13 Hilfsorganisationen hält, die inzwischen zur „Südtirol hilft“-Familie dazugekommen sind. Es wurde über die Jahre ein wirklich großes Netzwerk der Hilfe aufgebaut.

Unterstützung durch Partner

Mittlerweile haben sich auch viele Unternehmen, Verbände und Privatpersonen der Aktion angeschlossen. Sie organisieren eigenständig Aktionen und tragen damit erheblich zum Erfolg von „Südtirol hilft“ bei. „Unsere größten Unterstützer sind aber die zahlreichen Spenderinnen und Spender. Über 5.000 waren es im vergangenen Jahr“, sagt Martin Pfeifhofer von Radio Tirol, der den großen Spendenmarathon am 23. Dezember koordiniert. Und er beteuert: „Jede Spende, sei sie auch noch so klein, hilft. Wichtig ist, sie kommt von Herzen.“ Damit auch dieses Jahr wieder viele mitmachen und spenden, haben sich die Veranstalter einiges einfallen lassen.

Die Lotterien

Ein Highlight ist jedes Jahr die vorweihnachtliche Lotterie von „Südtirol hilft“. Heuer sind es 2 Lotterien, die von unterschiedlichen Partnern getragen werden. Die „Südtirol hilft-Lotterie“ wird von Südtirol 1 und Radio Tirol sowie der Tageszeitung Dolomiten unterstützt; die Tageszeitung Alto Adige und Radio Dolomiti haben hingegen auch in diesem Jahr die „Lotteria natalizia“ auf die Beine gestellt. Bei beiden Lotterien winken jeweils 10 Wohlfühl-Wochenenden in einem der 30 Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol, die von der Gruppe Belvita zur Verfügung gestellt werden. Es werden jeweils 1.000 Lose zum Preis von 50 Euro aufgelegt, so dass die Gewinnchance wirklich hoch ist. Gewonnen haben bei der Lotterie auf jeden Fall die Bedürftigen, denen mit den Einnahmen aus den Lotterien Unterstützung zuteilwerden kann.

Die Lose sind ab Donnerstag, den 30. November, bzw. ab Donnerstag, 7. Dezember, in allen Athesia-Buchhandlungen erhältlich. Die Ziehungen erfolgen am 27. Dezember auf „Südtirol 1“ und „Radio Tirol“ bzw. auf „Radio Dolomiti“. Da die Ziehungen nach den Festtagen erfolgen, eignen sich die Lose ideal als Weihnachtsgeschenke.

Der „Südtirol hilft“ Benefizwein

Der Benefizwein „Lumina“ ist inzwischen zu einem festen Bestandteil der Aktion geworden. Schon seit Anfang November ist er im Handel. Nach den großen Erfolgen der vergangenen Jahre wurde auch heuer ein edler Tropfen kreiert. Heuer ist es eine Cuvée aus Merlot und Lagrein der Kellerei Meran. Auch Kellermeister Stefan Kapfinger hat sich etwas Besonderes einfallen lassen und eine einmalige Cuvée kreiert, die es so sonst nicht zu kaufen gibt. Die Hörer von Südtirol 1 und Radio Tirol sowie die Leser der Tageszeitung „Dolomiten“ und www.stol.it haben das Etikett bestimmt. Dieser bemerkenswerte Tropfen eignet sich auch ideal als Weihnachtsgeschenk, als Mitarbeitergeschenk, aber auch zum selbst genießen.

Die Promiversteigerungen

Auch heuer werden sich wieder Prominente in den Dienst der guten Sache stellen und etwas anbieten, das es so nicht zu kaufen gibt. Sie stellen ihre Zeit und ihre Bekanntheit in den Dienst der guten Sache. So lädt die Kaffeerösterei Schreyögg zu einer Reise nach Peru ein. Man wandelt dabei auf den Spuren der Inkas, bekommt aber auch einen Einblick in den Kaffeeanbau. Eine Fahrt nach Rom zu den Italien Open bietet ein besonderes Tenniserlebnis und mit dem FC Südtirol kann man zu einem Auswärtsspiel nach Palermo reisen. Den Abschluss bietet eine Kreuzfahrt auf der Mein Schiff 4 von Tui Cruises und dem Südtiroler Koch Theodor Falser, der auf der Flotte von Tui die italienischen Restaurants betreut.

Der große Spendenmarathon

Den Höhepunkt der heurigen Aktion von „Südtirol hilft“ bildet – wie immer – der große Spendenmarathon am 23.Dezember. Dabei stellen die Sender „Südtirol 1“ und „Radio Tirol“ das gesamte Programm in den Dienst der guten Sache. Über 15 Stunden lang wird über Notfälle, in denen Hilfe dringend benötigt wird, Aktionen und engagierte Menschen berichtet. Prominente setzen sich wieder ans Telefon und nehmen gerne Spendenzusagen entgegen. Wieder fest zugesagt haben auch heuer Diözesanbischof Ivo Muser und unser Schirmherr, Landeshauptmann Arno Kompatscher. Natürlich wird den ganzen Tag über zum Spenden aufgerufen, ein Appell für Hilfsbereitschaft und Solidarität.

Begleitende Aktionen und Partner

„Südtirol hilft“ bekommt jedes Jahr tatkräftige Unterstützung von außen. Zahlreiche Unternehmen, Verbände, Vereine und Einzelpersonen haben sich auch dieses Jahr wieder tolle Initiativen einfallen lassen oder bewährte neu aufgelegt, um die Aktion zu unterstützen.

Die Bäcker im hds backen im Dienst der guten Sache. Für alle Produkte, die mit der „Südtirol hilft“-Schleife gekennzeichnet sind, wird gespendet. Rieper und Meraner Mühle verdoppeln dabei die Einnahmen. Die Aktion ist inzwischen zu einer liebgewordenen Tradition geworden und wird offiziell am 6. Dezember im Rahmen eines Bäckerfrühstückes bei Diözesanbischof Ivo Muser vorgestellt.

Der Lions Club Bozen Laurin unterstützt „Südtirol hilft“ seit Jahren auf vielfältige Weise. Ein voller Erfolg war heuer wieder der Skimarkt in Terlan.

Das Südtiroler Speckkonsortium hat heuer eine neue Idee umgesetzt. Für jeden Besucher am Samstag beim Speckfest in Bruneck spendet das Konsortium 1 Euro.

Unter dem Motto „Türchen öffnen für den guten Zweck“ haben die Serviceclubs Lions, Rotary, Rotaract, Kiwanis, Zonta, Soroptimist und der Wirtschaftsclub SKAL Südtirol wieder den Adventskalender herausgebracht, bei dem schöne Preise winken.

Der Gartenmarkt der Landwirtschaftlichen Hauptgenossenschaft Südtirol ist auch dieses Jahr mit seiner Christbaum-Aktion mit von der Partie. 50 Cent jedes bei den Gartenmärkten verkauften Christbaumes kommen dem guten Zweck zu.

Hinzu kommen unzählige Vereine, Kindergruppen und Private im ganzen Land, die durch kleine und große Aktionen dazu beitragen, dass vielen Notleidenden in Südtirol tatkräftig geholfen werden kann. Sie beweisen, dass gemeinsam Großes bewirkt werden kann.

Ein wichtiger Partner ist das Unternehmen Konverto, das von Beginn an alle technischen Abwicklungen der Versteigerungen im Internet, die Datenerfassung für den Spendenmarathon sowie die Pflege der Homepage für „Südtirol hilft“ ehrenamtlich übernimmt. Die kostenfreie Nummer wird hingegen von Brennercom kostenlos zur Verfügung gestellt.

Wie immer kommen die eingehenden Spenden zu 100 Prozent Bedürftigen in Südtirol zugute. Im Verein und darüber hinaus arbeiten mehr als 100 Personen ehrenamtlich mit. Die anfallenden Verwaltungskosten werden von Sponsoren wie Stiftung Südtiroler Sparkasse, Raika Bozen, der Werbeagentur ACC und anderen abgedeckt.