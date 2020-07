Südtirols Schätze im TV

Bozen – Eine Reise durch ganz Südtirol macht derzeit in Zusammenarbeit mit IDM „Linea Verde“, das beliebte

Format von Rai 1 Samstag ist derzeit Südtirol-Tag bei Rai 1.

Das bekannte Format „Linea Verde“ hat sich auf eine Reise durch ganz Südtirol begeben und zeigt in insgesamt fünf Folgen die schönsten Orte und attraktivsten Geheimtipps vom Reschenpass bis Innichen und von Sterzing bis Salurn. Dabei lassen Moderator Federico Quaranta und seine Ko-Moderatoren Giulia Capocchi und Peppone, ein Koch mit kalabresischen Wurzeln, auch VIP’s wie Reinhold Messner, Isolde Kostner und Norbert Niederkofler zu Wort kommen. Nächster Halt sind am morgigen Samstag, 18. Juli, das Puster-, Antholzer- und Gsiesertal. Koordiniert und gestaltet hat den TV-Auftritt IDM Südtirol.

„Linea Verde“ ist eines der ältesten und beliebtesten Programme des italienischen Fernsehens; schon über ein halbes Jahrhundert gibt es das Format von Rai 1, das sich mit den schönsten Aspekten der italienischen Regionen befasst – von der Landwirtschaft und ihren Produkten über landschaftliche Schönheiten bis hin zu typischen Spezialitäten aus Küche und Keller. Seit 4. Juli steht Südtirol im Mittelpunkt der Berichterstattung der Sommerausgabe „Linea Verde Tour“ der Sendung. Gröden und Alta Badia waren Ziel des TV-Teams in der Auftaktfolge, vergangenen Samstag drehte sich alles um Bozen, Ritten und die Weinstraße, und am morgigen Samstag geben die Moderatoren das Beste aus dem Pustertal, dem Antholzer- und Gsiesertal preis. Bereits produziert sind auch Folgen über Meran und den Vinschgau sowie über das Eisacktal, die in Kürze ausgestrahlt werden.

Die Tipps und Informationen dazu, welche Attraktionen und vor allem welche weniger bekannten, aber gleichermaßen sehenswerten Orte hier zu zeigen sind, lieferte IDM, für die „Linea Verde“ eine gute Möglichkeit ist, Südtirol von seiner besten Seite zu präsentieren. „Gerade jetzt ist es sehr wichtig, die Destination Südtirol auf gezielten Kanälen zu zeigen und zu bewerben und so deren Vorzüge einem möglichst großen Publikum vor Augen zu führen. Für uns ist dieses Format ein sehr attraktiver Kanal, der ein Millionenpublikum erreicht: ‚Linea Verde‘ sehen sich im Schnitt etwa drei Millionen Zuseher pro Folge an. Gerade die Sommerausgabe ‚Linea Verde Tour‘, zu der die fünf Südtirol-Folgen gehören, erfreut sich besonderer Beliebtheit“, sagt Wolfgang Töchterle, Marketingdirektor von IDM. Der Streifzug durch Südtirol ist vielfältig: Die Moderatoren gehen mit Isolde Kostner

wandern und mit Maria Canins Radfahren, lassen sich von Norbert Niederkofler in das Konzept „Cook the Mountain“ einführen und sprechen mit Reinhold Messner über nachhaltigen Tourismus und mit einem Grödner Holzschnitzer über seine Kunst. Sie machen einen Abstecher zum Kalterer See und besuchen das Weingut

Manincor, um dann noch die Erdpyramiden zu besichtigen. In Antholz steht unter anderem das Biathlonstadion auf dem Besichtigungsprogramm, und in Gsies wird dem Publikum das Leben auf einem Bauernhof vorgestellt.

Gezeigt wird zudem, wie man Südtiroler Schüttelbrot herstellt und warum heimische Beeren, Joghurt oder eine Südtiroler Marende mit Brot, Käse und Speck so gut schmecken. In der Meraner Gegend darf eine Stippvisite zu einem Waalweg nicht fehlen, ebenso wie der Besuch der Therme Meran. Und im Vinschgau steht unter anderem die Besichtigung von Glurns und des Partschinser Wasserfalls auf dem Programm.