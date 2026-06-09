Tankstellen in Südtirol: Barrieren werden abgebaut

Von: mk

Bozen – Der Monitoringausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, die Gleichstellungsrätin des Landes Südtirol sowie die Vertreterinnen und Vertreter der Freien Tankstellen und der Tankstellenpächter im Wirtschaftsverband hds setzen gemeinsam ein Zeichen für mehr Sensibilität und praktische Unterstützung im Alltag.

Auf die Problematik aufmerksam gemacht hat der Südtiroler Monitoringausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Menschen mit Mobilitätseinschränkungen sind beim Tanken oft auf Unterstützung angewiesen und haben dadurch nicht immer die Möglichkeit, den günstigeren Selbstbedienungstarif zu nutzen.

Im Rahmen eines gemeinsamen Austauschs wurde vereinbart, auf pragmatische Lösungen zu setzen. Die Freien Tankstellen und die Tankstellenpächter im hds werden ihre Mitglieder für dieses Anliegen sensibilisieren und dazu ermutigen, Menschen mit Mobilitätseinschränkungen bei Bedarf aktiv zu unterstützen, damit diese möglichst unkompliziert zum Selbstbedienungspreis tanken können.

Gleichzeitig werden Menschen mit Mobilitätseinschränkungen ermutigt, sich bei Bedarf an das Personal der Tankstellen zu wenden und ihre Situation mitzuteilen. In vielen Fällen kann durch gegenseitige Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft bereits eine unkomplizierte Lösung gefunden werden.

Konkret können Personen mit Mobilitätseinschränkungen zu den Selbstbedienungszapfsäulen fahren, ihren Parkausweis für Menschen mit Mobilitätseinschränkung vorzeigen und sich dort bemerkbar machen. Das Personal kann sie anschließend bedienen, sodass sie den Kraftstoff zum günstigeren Preis beziehen können.

„Als Freie Tankstellen ist es uns ein Anliegen, allen Kundinnen und Kunden einen möglichst barrierefreien Zugang zu unseren Dienstleistungen zu ermöglichen. Auch wenn eine technische oder rechtliche Sonderregelung bei der Preisgestaltung nicht einfach umsetzbar ist, können wir durch Sensibilisierung und Hilfsbereitschaft einen konkreten Beitrag leisten. Oft sind es kleine Maßnahmen, die im Alltag einen großen Unterschied machen“, betont Petra Laimer, Präsidentin der Freien Tankstellen im hds.

Walter Soppera, Präsident der Tankstellenpächter im hds, ergänzt: „Unsere Tankstellenbetreiber und Mitarbeitenden stehen täglich im direkten Kontakt mit den Kundinnen und Kunden. Deshalb ist es wichtig, das Bewusstsein für die Bedürfnisse von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen weiter zu stärken. Wenn Betroffene Unterstützung benötigen, möchten wir dazu ermutigen, unkompliziert auf das Personal zuzugehen. Gemeinsam können wir praktische Lösungen finden, die im Alltag funktionieren.“

„Unser gemeinsames Ziel ist es, Barrieren im Alltag abzubauen und praktische Lösungen zu fördern, die für alle Beteiligten umsetzbar sind“, betont Gleichstellungsrätin Brigitte Hofer.

Die Initiative zeigt, dass durch Zusammenarbeit, Sensibilität und Dialog konkrete Verbesserungen erreicht werden können, ohne zusätzliche bürokratische Hürden zu schaffen.