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Jahresversammlung der HGV-Ortsgruppe Martell

Tourismus und Weiterentwicklung des Tales im Mittelpunkt

Donnerstag, 11. Juni 2026 | 16:58 Uhr
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Von: mk

Martell – Die Ortsgruppe Martell des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) hielt vor kurzem ihre Jahresversammlung im Hotel Martellerhof ab. HGV-Ortsobmann Roland Gluderer blickte auf ein aktives Jahr der Ortsgruppe zurück. Besonders erfreut zeigte sich Gluderer über die gute Zusammenarbeit innerhalb der Ortsgruppe sowie mit dem Tourismusverein und auf Gemeindeebene. „Unsere Mitglieder sind das Rückgrat des Verbandes. Es freut mich besonders, dass sich so viele immer wieder für die Anliegen unserer kleinen, aber wichtigen Ortsgruppe einsetzen“, betonte Gluderer.

HGV-Bezirksobmann Florian Obkircher unterstrich in seinen Grußworten die Bedeutung der Mobilität und Erreichbarkeit für den gesamten Vinschgau. Der Ausbau der Verkehrs- und Bahnverbindungen sei entscheidend für die Zukunft des Tales und der heimischen Betriebe. „Gerade Täler wie das Martelltal brauchen gute Infrastrukturen und Rahmenbedingungen sowie eine starke Vertretung, um sich positiv entwickeln können“, sagte Obkircher.

Gebietsobmann Benjamin Raffeiner unterstrich die gute und konstruktive Zusammenarbeit mit Ortsobmann Roland Gluderer und der Ortsgruppe Martell.

Im Rahmen der Versammlung stellte Bezirkskoordinator Michael Huber die HGV-Arbeitgebermarke „JOIN hospitality“ vor und gab einen Überblick über aktuelle Verbandstätigkeiten. Christoph Hainz von der Steuerberatung im HGV-Büro in Meran informierte über steuerliche Neuerungen im Haushaltsgesetz 2026. Anschließend stellte sich Martin Zöschg als neuer Leiter des Bereiches Steuerberatung im HGV Büro Schlanders den Mitgliedern vor.

In seinen Grußworten sprach sich Bürgermeister Georg Altstätter klar für die ausgewiesenen Tourismuszonen aus und unterstrich die große Bedeutung des Tourismus für das Martelltal. Der Tourismus sei ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor und sichere Arbeitsplätze sowie eine gute Wertschöpfung im Tal.

Die HGV-Ortsversammlung stand insgesamt im Zeichen eines konstruktiven Austausches und dem Ziel, gemeinsamen an der Weiterentwicklung des Martelltales zu arbeiten.

Bezirk: Vinschgau

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