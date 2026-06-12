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Manfred Pinzger und HGV-Präsident Klaus Berger in Rom

Umweltminister gab wichtige Zusage

Freitag, 12. Juni 2026 | 12:02 Uhr
Assemblea Confcommercio mit Umweltminister
hgv
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Von: mk

Bozen/Rom − Im Rahmen der Generalversammlung der Confcommercio trafen der ehemalige HGV-Präsident und aktuelle Präsident von Confturismo, Manfred Pinzger, sowie HGV-Präsident Klaus Berger den italienischen Umweltminister Gilberto Pichetto Fratin. Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die weiterhin ausstehende Durchführungsverordnung zum Nationalpark Stilfserjoch.

Pinzger und Berger unterstrichen gegenüber dem Minister die Bedeutung einer raschen Klärung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Betriebe in den Nationalparkgemeinden. Viele Unternehmen, darunter auch zahlreiche Gastbetriebe, benötigten Planungssicherheit hinsichtlich künftiger Entwicklungsmöglichkeiten. Gleichzeitig müsse es gelingen, die bestehenden bürokratischen Auflagen für die im Nationalpark tätigen Betriebe zu vereinfachen.

„Die Betriebe brauchen Klarheit darüber, welche Investitionen und Entwicklungen künftig möglich sind. Zudem ist es wichtig, die teils sehr komplexen bürokratischen Vorgaben zu entschärfen“, betonten Pinzger und Berger im Gespräch mit dem Minister.

Umweltminister Gilberto Pichetto Fratin zeigte Verständnis für die Anliegen und sagte zu, sich der Thematik anzunehmen. Konkret kündigte er an, die Regionen Lombardei, Trentino und Südtirol an einen Tisch zu holen, um die Arbeiten an der Durchführungsverordnung für den Nationalpark Stilfserjoch voranzutreiben.

Der HGV begrüßt diese Zusage als wichtiges Signal für die Betriebe in den betroffenen Gemeinden und hofft nun auf konkrete Fortschritte bei einem Thema, das seit Jahren auf eine Lösung wartet.

Bezirk: Bozen

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