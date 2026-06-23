unibz erzielt Spitzenleistungen in der Forschung

Von: luk

Bozen – Auch die Freie Universität Bozen hat zu Schulende ein gutes Zeugnis erhalten. Anlass dazu gibt die aktuelle Forschungsbewertung der italienischen Agentur für die Evaluierung des Universitäts- und Forschungssystems (ANVUR). Die unibz erzielt darin hervorragende Ergebnisse in den Bereichen Agrar- und Veterinärwissenschaften, Wirtschafts- und Statistikwissenschaften sowie Industrie- und Informationstechnik.

Die Freie Universität Bozen bestätigt ihre Position als eine der wettbewerbsfähigsten Hochschulen Italiens in verschiedenen Bereichen der Forschung und Dritten Mission. Dies geht aus den Ergebnissen der Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2020–2024 hervor, dem wichtigsten nationalen Bericht zur Bewertung der Forschungsqualität an Universitäten und Forschungseinrichtungen in Italien.

Im Vergleich aller Universitäten liegt die Freie Universität Bozen in allen bewerteten Bereichen über dem nationalen Durchschnitt. Hinsichtlich Forschungsqualität belegt sie unter den 31 nichtstaatlichen Universitäten Italiens den sechsten Platz und unter insgesamt 100 Universitäten den zwölften Platz.

Ergebnisse der Fakultäten

Die Bewertung der Forschungsqualität wird von ANVUR durchgeführt, der nationalen Agentur für die Evaluierung und Überwachung des Universitäts- und Forschungssystems. Der Bericht ermöglicht einen Vergleich der Qualität wissenschaftlicher Publikationen sowie der Forschungs- und Third-Mission-Aktivitäten italienischer Hochschulen in einzelnen Fachbereichen. Der dafür verwendete Indikator R misst, wie stark die Forschungsleistung einer Universität oder Fakultät über oder unter dem nationalen Durchschnitt des jeweiligen Fachgebiets liegt. Ein Wert von mehr als eins steht für eine überdurchschnittliche Leistung.

Beim Blick auf die einzelnen Fakultäten sticht die Fakultät für Agrar-, Umwelt- und Lebensmittelwissenschaften besonders hervor. Im Bereich Agrar- und Veterinärwissenschaften erreicht sie mit einem R-Wert von 1,11 ein hervorragendes Ergebnis. Innerhalb ihrer Vergleichsgruppe – also unter universitären Strukturen ähnlicher Größe – belegt sie den ersten Platz und rangiert national auf Platz sechs von 73 bewerteten Fakultäten. Dieses Ergebnis ist besonders bedeutsam für einen Bereich, der eng mit Südtirol verbunden ist und Themen wie nachhaltige Landwirtschaft, Management natürlicher Ressourcen, Umwelt, Ernährung sowie die Wechselwirkung zwischen wissenschaftlicher Forschung und regionaler Entwicklung umfasst.

Auch die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften erzielt ausgezeichnete Ergebnisse. Im Bereich Wirtschaftswissenschaften und Statistik belegt sie mit einem R-Wert von 1,21 national den siebten Platz unter 141 Fakultäten und innerhalb ihrer Vergleichsgruppe den fünften Platz von 73. Im Bereich Betriebswirtschaftslehre erreicht sie Platz 22 von 110 Fakultäten und Platz 13 von 61 innerhalb ihrer Vergleichsgruppe. Die Ergebnisse bestätigen die hohe Qualität und Wettbewerbsfähigkeit der Forschung an der Fakultät – auch im Vergleich mit größeren und etablierten akademischen Einrichtungen.

Ein gutes Ergebnis erzielt zudem die Fakultät für Ingenieurwesen. Im Bereich Industrie- und Informationstechnik belegt sie mit einem R-Wert von 1,05 auf nationaler Ebene Platz 24 von 154 Fakultäten und innerhalb ihrer Vergleichsgruppe Platz 12 von 72.

„Diese Ergebnisse zeugen von einer dynamischen und wettbewerbsfähigen Universität, die in sehr unterschiedlichen Bereichen Spitzenleistungen erzielt. Sie sind eine wichtige Anerkennung für die gesamte akademische Gemeinschaft und zugleich ein Ansporn, weiterhin in hochwertige Forschung zu investieren, die international ausgerichtet ist und gesellschaftliche Herausforderungen in den Blick nimmt“, betont Prof.in Tanja Mimmo, Prorektorin für Forschung und Innovation der unibz.