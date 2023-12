Unternehmerverband Südtirol mit neuem Erscheinungsbild

Bozen – Wie von der Vollversammlung am vergangenen 5. Juni einstimmig beschlossen, wird die italienischsprachige Bezeichnung des Unternehmerverbandes Südtirol mit 1. Jänner 2024 von „Assoimprenditori“ in „Confindustria Alto Adige“ geändert. Der digitalen Verwendung angepasst wird auch das Logo des Verbandes sowie das gesamte Erscheinungsbild.

Die Industrie im Mittelpunkt

„Die Namensänderung entspricht einem doppelten Bedürfnis: Einerseits wollen wir die Industrie, die bereits im Zentrum unserer Tätigkeiten steht, auch in den Mittelpunkt unseres Namens stellen. Die Industrie hat dazu beigetragen hat, Südtirol von einer rein landwirtschaftlich geprägten Region in eine moderne und innovative Gesellschaft zu verwandeln, die in Bereichen wie alpine Technologien, Lebensmittel, Bauwesen und nachhaltige Mobilität weltweit an der Spitze steht“, so Präsident Heiner Oberrauch.

Der Wert des Confindustria-Systems

Der neue Name soll auch die Zugehörigkeit zum Confindustria-System noch deutlicher machen. Die Confindustria ist mit ihren Gebiets- und Fachverbänden der wichtigste Wirtschaftsverband in Italien, mit einer großen Glaubwürdigkeit. „Die Zugehörigkeit zu dieser Familie ermöglicht es uns, in Italien und Europa bestens vertreten und vernetzt zu sein, was auch für die Vertretung der Interessen unserer Unternehmen von zentraler Bedeutung ist“, so Oberrauch weiter.

Im Dienst der Unternehmen: der Auftrag bleibt unverändert

Der Auftrag des Unternehmerverbandes bleibt unverändert: einen Beitrag zur verantwortungsvollen und nachhaltigen sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung des Landes zu leisten. „Unser Auftrag ist es, den industriell organisierten Unternehmen durch Interessensvertretung und Beratung zur Seite zu stehen. Durch die Entwicklung dieser Unternehmen, aber auch durch ihr Know-how, ihre Innovationskraft und ihre Fähigkeit, Produkte „made in Südtirol“ in aller Welt zu tragen, wollen wir unser Land noch stärker machen”, erklärt Oberrauch.

INdustrie – INnovation – IN Südtirol

Zeitgleich mit der Erneuerung des Verbandsnamens und des Logos wird auch der Blog, in dem der Unternehmerverband über die vielen unternehmerischen Spitzenleistungen des Landes berichtet, aktualisiert. In den Rubriken Unternehmen, Menschen und Zahlen werden jede Woche Erfolgsgeschichten der Mitgliedsunternehmen, der Unternehmer, die sie leiten, und der Tausenden von Menschen, die dort arbeiten, veröffentlicht. Der Blog hat ab sofort ein neues grafisches Erscheinungsbild, das die Verbindung zwischen Industrie und Innovation in den Mittelpunkt stellt: So ändern sich das Logo, in dessen Mittelpunkt der neue Claim “INdustrie – INnovation – IN Südtirol” steht (www.madeinbz.info sowie www.IndustryIsIN.bz.it). Auch das grafische Erscheinungsbild der sozialen Plattformen auf LinkedIn, Facebook und Instagram wird erneuert.