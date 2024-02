Volksbank unterstützt die Antonio Dalle Nogare Stiftung

Bozen – Ab dem 1. März 2024 wird das jährliche Ausstellungsprogramm und das öffentliche Programm der Antonio Dalle Nogare Stiftung von der Volksbank unterstützt.

Als Regionalbank, die im Nordosten Italiens mit mehr als 160 Filialen vertreten ist, hat die Volksbank beschlossen, die Stiftung Antonio Dalle Nogare zu unterstützen. Es handelt sich um einen hochrangigen Partner, der bei der Organisation innovativer Ausstellungen und Veranstaltungen eine Vorreiterrolle spielt und dessen Museum eine wahre Südtiroler Exzellenz darstellt. Durch diese Partnerschaft fördert die Bank die Kultur, insbesondere die zeitgenössische Kunst. Kunst ist eine wichtige Form der kulturellen Bereicherung für das Einzugsgebiet und die Gemeinschaft: Deshalb steht die Volksbank bei der Förderung kultureller Veranstaltungen an vorderster Front.

Die Antonio Dalle Nogare Stiftung wurde 2018 zur Förderung zeitgenössischer Kunst gegründet. Zeitgenössische Kunst als Formensprache, an der der Wandel der Gesellschaft ablesbar ist, als Mittel des Dialogs zwischen Kunst, Architektur, Innovation und künstlerischer Forschung und als Mittel, um einem immer breiteren Publikum das Zeitgenössische näher zu bringen. Die Stiftung plant für das Jahr 2024 eine intensive kulturelle Tätigkeit, die sich an das Südtiroler sowie an ein nationales und internationales Publikum richtet und an der zahlreiche Kultureinrichtungen (lokale und auswärtige) beteiligt sind.

Der derzeitige Kurator Andrea Viliani – ehemaliger Kurator des Forschungsinstituts des Castello di Rivoli und früherer Direktor des Museums MADRE in Neapel, derzeitiger Direktor des Museo delle Civiltà in Rom – wird mit der Kuratorin der Sammlung Eva Brioschi – ehemalige Kuratorin der Sammlung La Gaia in Busca (Cuneo) und des Eataly Art Hauses in Verona – zusammenarbeiten, um das Spektrum der angebotenen Ausstellungsaktivitäten weiter zu differenzieren und zu verbessern.

Der Eintritt zur Antonio Dalle Nogare Stiftung ist kostenlos, ebenso wie alle Veranstaltungen, der Besuch der Ausstellungen, die Teilnahme an Laboratorien und Workshops sowie der Zugang zu den weiteren von der Stiftung organisierten Aktivitäten. Die Stiftung ist an den Samstagen von 9.30 Uhr bis 19.30 Uhr frei zugänglich. Von Dienstag bis Freitag kann die Stiftung auf Voranmeldung besucht werden.

An Samstagen bietet die Stiftung eine kostenlose Führung an, um die aktuellen Ausstellungen und die präsentierten Werke zu entdecken.