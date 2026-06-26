Vom Hörsaal in den Job: AlmaLaurea-Daten 2026

Von: luk

Bozen – Die Daten zur Beschäftigungssituation bestätigen den hohen Arbeitsmarktwert eines Studiums an der Freien Universität Bozen: Ein Jahr nach dem Masterabschluss sind 92,6 Prozent der Absolventinnen und Absolventen berufstätig, fünf Jahre danach sogar 97,4 Prozent. Auch Einkommen, Beschäftigungsquote sowie die Übereinstimmung zwischen Studium und Beruf liegen bei den Masterabsolventinnen und -absolventen über dem italienischen Durchschnitt.

Die Absolventinnen und Absolventen der Freien Universität Bozen finden rasch den Einstieg ins Berufsleben und etablieren sich erfolgreich auf dem Arbeitsmarkt. Dies zeigt die 28. AlmaLaurea-Daten zur Beschäftigungssituation. Die Ergebnisse für die unibz beruhen auf den Angaben von insgesamt 1.534 Alumnae und Alumni: 440 Masterabsolventinnen und -absolventen ein Jahr nach dem Studienabschluss, 395 drei und 359 fünf Jahre später sowie 340 Bachelorabsolventinnen und -absolventen ein Jahr nach ihrem Abschluss.

Besonders aussagekräftig sind die Ergebnisse für die Masterabsolventinnen und -absolventen: Bereits ein Jahr nach dem Abschluss liegt ihre Beschäftigungsquote bei 92,6 Prozent, und damit deutlich über dem italienischen Durchschnitt von 81,6 Prozent. Fünf Jahre nach dem Abschluss steigt dieser Wert auf 97,4 Prozent und übertrifft damit ebenfalls den nationalen Durchschnitt von 94,4 Prozent.

Auch das Einkommensniveau unterstreicht die Wettbewerbsfähigkeit der an der unibz ausgebildeten Fachkräfte. Ein Jahr nach dem Masterabschluss verdienen sie durchschnittlich 1.881 Euro netto im Monat, gegenüber 1.501 Euro im italienischen Durchschnitt. Fünf Jahre nach dem Abschluss steigt das durchschnittliche Nettoeinkommen auf 1.973 Euro monatlich, gegenüber dem italienischen Durchschnitt von 1.887 Euro. Auch die enge Verbindung zwischen Studium und Beruf spricht für die Qualität der Ausbildung an der unibz: 95,7 Prozent der ein Jahr nach dem Studienabschluss Erwerbstätigen bewerten ihr Studium als sehr oder eher hilfreich für ihre berufliche Tätigkeit. Damit liegt die unibz deutlich über dem italienischen Durchschnitt von 91,1 Prozent. Nach fünf Jahren steigt dieser Anteil auf 98,6 Prozent.

Erfreuliche Ergebnisse zeigen sich auch bei jenen Bachelorabsolventinnen und -absolventen, die direkt ins Berufsleben einsteigen und kein weiterführendes Studium aufnehmen. Ein Jahr nach dem Abschluss liegt ihre Beschäftigungsquote bei 87,4 Prozent und damit deutlich über dem italienischen Durchschnitt von 81,2 Prozent. Das durchschnittliche Nettoeinkommen beträgt 1.576 Euro im Monat, gegenüber 1.491 Euro im italienischen Durchschnitt, und 44,6 Prozent der Beschäftigten verfügen bereits über einen unbefristeten Arbeitsvertrag.

Wo arbeiten die Absolventinnen und Absolventen?

Die Ergebnisse zeigen zudem eine starke regionale Bindung: Fünf Jahre nach dem Masterabschluss arbeiten 86,2 Prozent in Südtirol. 5,8 Prozent sind in einer anderen italienischen Region beschäftigt, weitere 8,0 Prozent im Ausland. Auch die Verteilung auf die Beschäftigungssektoren zeigt ein klares Bild: 52,2 Prozent der Masterabsolventinnen und -absolventen der unibz sind im öffentlichen Sektor tätig, 43,3 Prozent in der Privatwirtschaft und 4,5 Prozent im Non-Profit-Bereich. Mit einem Anteil von 84,8 Prozent ist der Dienstleistungssektor mit Abstand der stärkste Arbeitgeber. Weitere 13,8 Prozent arbeiten in der Industrie, 1,3 Prozent im Agrarsektor.

„Die Ergebnisse der AlmaLaurea-Erhebung zeigen, dass die unibz hochqualifizierte und international ausgerichtete Fachkräfte ausbildet, die auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt sind. Die hohe Beschäftigungsquote unserer Absolventinnen und Absolventen, ihr erfolgreicher Berufseinstieg und die enge Verbindung zwischen Studium und Beruf unterstreichen die Stärke unseres Ausbildungsmodells“, erklärt Rektor Prof. Alex Weissensteiner.

Der AlmaLaurea-Bericht zu den Studienverläufen umfasst die Angaben von rund 335.000 Absolventinnen und Absolventen des Jahres 2025 an 81 italienischen Universitäten. Berücksichtigt wurden rund 195.000 Bachelorabsolventinnen und -absolventen, 107.000 Absolventinnen und Absolventen zweijähriger Masterstudiengänge sowie 33.000 Absolventinnen und Absolventen einstufiger Masterstudiengänge. Die AlmaLaurea-Daten zur Beschäftigungssituation basiert auf Daten von rund 700.000 Absolventinnen und Absolventen der Jahre 2024, 2022 und 2020 von insgesamt 81 italienischen Universitäten, die ein, drei bzw. fünf Jahre nach ihrem Studienabschluss befragt wurden.