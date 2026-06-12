Weiterhin geringe Arbeitslosigkeit in Südtirol

Von: mk

Bozen – Die Arbeitslosigkeit in Südtirol ist nach wie vor niedrig, wie aus einer Erhebung des Landesstatistikinstituts ASTAT hervorgeht.

Im ersten Quartal 2026 gibt es 258.154 Erwerbstätige, 4.854 Arbeitslose und 87.851 Nichterwerbspersonen. Die Erwerbstätigenquote (15–64 Jahre) liegt bei 73,0 Prozent, die Arbeitslosenquote (15–74 Jahre) bei 1,9 Prozent und die Nichterwerbsquote (15–64 Jahre) bei 25,6 Prozent.

Beschäftigungsrückgang in der Landwirtschaft

Im ersten Quartal 2026 sind 258.154 Personen erwerbstätig, was einem Anstieg von 0,4 Prozent gegenüber demselben Quartal des Vorjahres entspricht. Während die Beschäftigung im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor zunimmt (+2.084 bzw. +1.781 Personen im Vergleich zum ersten Quartal 2025), geht die Zahl der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft um 2.834 Personen zurück.

Die Erwerbstätigenquote (15–64 Jahre) liegt im Zeitraum Jänner bis März 2026 bei 73,0 % und ist somit um 1,3 Prozentpunkte niedriger als im 4. Quartal 2025, jedoch um 0,4 Prozentpunkte höher als im 1. Quartal 2025.

Weiterhin niedrige Arbeitslosenquote

Zwischen Jänner und März 2026 sind 4.854 Personen in Südtirol arbeitslos, was einem Rückgang um 987 Einheiten gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht.

Im 1. Quartal 2026 liegt die Arbeitslosenquote (15–74 Jahre) bei 1,9 Prozent. Während die Arbeitslosenquote der Männer im Vergleich zum vierten Quartal 2025 um 1,0 Prozentpunkte auf 1,9 Prozent steigt, sinkt jene der Frauen um 0,5 Prozentpunkte auf 1,8 Prozent.

Die Zahl der Nichterwerbspersonen (15–64 Jahre) liegt bei 87.851. Die Nichterwerbsquote steigt somit im Vergleich zum Vorquartal um 1,1 Prozentpunkte auf 25,6 Prozent.