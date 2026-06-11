Wenn Holz Zukunft baut

Von: mk

Bozen – Es gibt Wettbewerbe, die mehr sind als ein Kräftemessen. Sie sind ein Gradmesser für die Qualität einer Ausbildung, für das Engagement junger Menschen und für die Zukunft eines Berufsstandes. Der Niederösterreichische Lehrlingswettbewerb der Zimmerer gehört dazu.

Jahr für Jahr treffen in Niederösterreich junge Fachkräfte aufeinander, um zu zeigen, was sie gelernt haben. Es geht um Präzision, technisches Verständnis und handwerkliches Geschick. Vor allem aber geht es um die Frage, wer sein Handwerk wirklich beherrscht.

Die Antwort darauf kam in diesem Jahr auch aus Südtirol. Mit einer herausragenden Leistung sicherte sich Georg Kaser von der Oberrauch GmbH in Vahrn den ersten Platz. Hannes Kral von der Aster GmbH in Jenesien erreichte den dritten Platz und komplettierte damit ein Ergebnis, das weit über die persönlichen Erfolge der beiden Lehrlinge hinausgeht.

Denn solche Platzierungen entstehen nicht zufällig. Sie sind das Resultat vieler Stunden in Werkstätten und auf Baustellen, einer fundierten Ausbildung in den Betrieben und Berufsschulen sowie einer Kultur, die handwerkliche Exzellenz fördert und fordert.

Der Wettbewerb gilt seit Jahren als fester Termin im Kalender der Südtiroler Zimmererinnen und Zimmerer. Für die Teilnehmenden ist er eine seltene Gelegenheit, sich mit den besten Nachwuchskräften anderer Regionen zu messen, neue Erfahrungen zu sammeln und den eigenen Horizont zu erweitern. Dass Südtirol dabei regelmäßig Spitzenplätze erreicht, spricht für die Qualität des heimischen Holzbaus.

Bestens vorbereitet wurden die Teilnehmer auch heuer von Ulrich Kaser, der die jungen Zimmerer mit Fachwissen, Erfahrung und großem Engagement begleitete. Die Ergebnisse zeigen eindrucksvoll, wie wichtig diese Unterstützung auf dem Weg zu Spitzenleistungen ist.

Doch der eigentliche Wert solcher Wettbewerbe liegt nicht allein in Medaillen und Platzierungen. Er liegt in der Botschaft, die sie senden: Handwerk ist ein Berufsfeld mit Zukunft. Eines, das Wissen, Können und Leidenschaft verbindet. Eines, das jungen Menschen die Möglichkeit bietet, sichtbar zu werden und Verantwortung zu übernehmen.

Für Richard Nagler, Obmann der Holzbaumeister und Zimmerer im lvh, sind die Erfolge deshalb weit mehr als ein persönlicher Triumph der Teilnehmer: „Unsere jungen Zimmerer sind ein starkes Aushängeschild für das Südtiroler Handwerk. Sie zeigen eindrucksvoll, welches Potenzial in unserem Nachwuchs steckt und welche Leistungen mit Engagement, Ausdauer und Begeisterung für das Handwerk möglich sind.“

In einer Zeit, in der viel über Fachkräftemangel gesprochen wird, liefern Georg Kaser und Hannes Kral einen anderen Blick auf die Realität. Sie zeigen, dass der Nachwuchs da ist. Gut ausgebildet, motiviert und bereit, Verantwortung zu übernehmen.

Manchmal reicht dafür ein Stück Holz, ein präziser Schnitt und die Bereitschaft, jeden Handgriff so lange zu üben, bis er sitzt.

Die Zukunft des Handwerks wird nicht diskutiert. Sie wird gebaut.