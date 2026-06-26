Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Windows 10: Microsoft schickt nun Updates bis Herbst 2027
Windows liefert noch ein weiteres Jahr Sicherheitsupdates

Windows 10: Microsoft schickt nun Updates bis Herbst 2027

Freitag, 26. Juni 2026 | 12:02 Uhr
Windows liefert noch ein weiteres Jahr Sicherheitsupdates
APA/APA/dpa-tmn/Robert Günther/Robert Günther
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Eigentlich hätten sich viele Besitzerinnen und Besitzer von Computern, die nicht mit Windows 11 kompatibel sind, im Herbst um neue PCs oder Notebooks kümmern müssen. Das Microsoft-Programm für erweiterte Sicherheitsupdates sollte nämlich am 13. Oktober 2026 auslaufen. Nun hat Microsoft aber überraschend angekündigt, Teilnehmenden des Programms namens Extended Security Update (ESU) noch ein weiteres Jahr Sicherheitsupdates liefern zu wollen – und zwar bis zum 12. Oktober 2027.

“Diese Verlängerung gibt Kunden mehr Zeit für die Umstellung auf einen neuen Windows-11-PC, während sie weiterhin wichtige Sicherheitsupdates erhalten”, erklärt Microsoft.

ESU-Programm verlangt Zahlung oder Anmeldung

Wer beim ESU-Programm dabei ist, hatte vergangenes Jahr entweder einmalig 30 US-Dollar (rund 26,30 Euro) bezahlt. Diese Nutzenden konnten mit einem lokalen Windows-Konto arbeiten. Oder man zahlte nichts, ging aber die Verpflichtung ein, sich in Windows 10 mit einem Microsoft-Konto (MSA) anzumelden und angemeldet zu bleiben. Eine ESU-Registrierung ermöglicht die Freischaltung auf insgesamt zehn Rechnern.

Der reguläre Support für Windows 10 endete am 14. Oktober 2025. Seitdem gibt es keine Funktionsupdates mehr für das Betriebssystem – und wichtige Sicherheitsupdates eben nur noch unter den oben genannten Bedingungen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Elektro statt Krach im Safety Park: Wie sich die Motocross-Piste verändern soll
Kommentare
49
Elektro statt Krach im Safety Park: Wie sich die Motocross-Piste verändern soll
Grüne wollen in Bozen Speed-Check-Boxen reaktivieren
Kommentare
47
Grüne wollen in Bozen Speed-Check-Boxen reaktivieren
Rekordhitze macht Gardasee zu schaffen
Kommentare
39
Rekordhitze macht Gardasee zu schaffen
Häftling in Bozen auf der Flucht
Kommentare
38
Häftling in Bozen auf der Flucht
Zukunft des Club Max: Brixen sucht gemeinsame Lösungen fürs Nachtleben
Kommentare
38
Zukunft des Club Max: Brixen sucht gemeinsame Lösungen fürs Nachtleben
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 